Dissolution de l'Assemblée : les législatives anticipées, un défi colossal pour le RN

Les Français sont de nouveau appelés aux urnes le 30 juin et le 7 juillet, pour élire de nouveaux députés. Emmanuel Macron a annoncé ce dimanche soir la dissolution de l'Assemblée nationale, à l'issue des résultats des élections européennes, et de la large victoire du Rassemblement national. Si le parti de Marine Le Pen obtenait une majorité de sièges, Jordan Bardella pourrait devenir Premier ministre. Une hypothèse qui paraît crédible après le vote de dimanche, et qui apparaît comme un défi colossal pour le RN.

Dimanche, passé l'euphorie des résultats, Jordan Bardella est apparu le visage empreint de gravité. Dans quatre semaines, le Rassemblement national pourrait obtenir une majorité et donc avoir à former un gouvernement. Un bouleversement dans l'histoire du RN, jusqu'ici toujours cantonné à l'opposition. À l'origine de la dissolution, le parti a changé de dimension en 24 heures. Jordan Bardella pourrait ainsi, à 28 ans, accéder à Matignon.

Pour Marine Le Pen, "il est nécessaire d'unir tous ceux qui souhaitent l'après Macron"

Un défi vertigineux pour beaucoup, mais pas pour Marine Le Pen, interrogée dans la nuit de dimanche à lundi au siège du parti. "Non, vertigineux, non, ce n'est pas vertigineux, mais c'est historique. Par conséquent, je pense qu'il est nécessaire d'unir tous ceux qui souhaitent l'après Macron, qui souhaitent engager une autre politique sur des bases qui évidemment sont des bases communes. Donc, on va engager ces discussions-là dans les jours qui viennent."

Marine Le Pen souhaite ainsi rassembler au-delà du RN et tout va se décider dans les prochaines 48 heures. Une chose est sûre, il n'y aura pas d'accord d'appareil avec les Républicains ou Reconquête, mais le Rassemblement national entend élargir sa base et cela passera notamment par la création d'une plateforme, sorte d'antichambre du RN, pour des personnalités jugées "Rassemblement national compatibles", mais qui ne souhaitent pas pour autant être candidats avec l'étiquette du parti.

"Cela peut être des gens issus des Républicains, de la gauche patriote et peut-être parfois de chez Zemmour", affirme Sébastien Chenu. Le parti cherche en tout cas des profils qualifiés, des hauts fonctionnaires notamment, susceptibles de crédibiliser le projet de gouvernement du RN et d'accompagner ses premiers pas potentiels à Matignon.