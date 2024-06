Européennes : «Si j'arrive en tête dimanche soir, je demanderai la dissolution de l'Assemblée», prévient Jordan Bardella

À trois jours des élections européennes, la tête de liste du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, est créditée de plus de 30% d'intentions de vote selon les différentes enquêtes d'opinions, devançant largement ses adversaires politiques. S'il arrive en tête dimanche soir, le président du parti à la flamme l'assure, il demandera la dissolution de l'Assemblée nationale.

52% des Français en faveur d'une dissolution de l'Assemblée nationale en cas de défaite de la majorité aux européennes

"Si j'arrive en tête dimanche soir, je demanderai une chose : la dissolution de l'Assemblée nationale", a-t-il prévenu. Selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche, 52% des Français pensent qu'Emmanuel Macron doit dissoudre l'Assemblée nationale si la liste de la majorité présidentielle est défaite aux élections européennes. 47% sont contre et 1% ne se prononce pas.

"Emmanuel Macron, dimanche soir à l'Élysée, il va regarder une seule chose. Il ne va pas regarder le score des Républicains, il ne va pas non plus regarder le score de Reconquête!. Il va regarder le score du Rassemblement national et il va surtout mesurer l'écart qu'il y aura entre la liste du Rassemblement national et la liste de sa candidate. Donc, l'écart entre nos deux listes doit être le plus fort et le plus important possible", appuie Jordan Bardella.

"Il y a un projet caché de la part d'Emmanuel Macron"

"Il y a derrière le vote de dimanche, un projet caché de la part d'Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron n'arrive pas très largement derrière la liste du Rassemblement national, il va se sentir pousser des ailes et il va accélérer", a déclaré le président du RN, dénonçant les futures mesures du gouvernement.

"Ils ont augmenté les prix de l'électricité de 10% en février, ils prévoient d'augmenter les prix du gaz de 10% au 1ᵉʳ juillet, ils veulent casser l'assurance-chômage, ils veulent désindexer les pensions de retraite sur l'inflation", a-t-il énuméré. La dernière mesure envisagée par l'exécutif a pour objectif de faire des économies dans le budget de l'État mais l'exécutif le sait, cette mesure est impopulaire. Pour l'heure, même si la note de la France est passée de AA à AA-, par l'agence de notation S&P, Bruno Le Maire persiste et signe, aucune décision n'a été prise.

Pour Jordan Bardella, ces élections européennes sont la seule occasion pour le peuple français "d'exprimer leur colère et leurs attentes à l'égard de la politique d'Emmanuel Macron". "Les Français doivent faire entendre leur colère pour les faire reculer [...] s'abstenir dimanche, c'est voter Macron. Disperser ses voix dimanche sur des listes qui ne peuvent pas gagner, c'est aussi renforcer Macron parce qu'Emmanuel Macron est obsédé par une seule chose, le score du Rassemblement national", a-t-il tranché.