Législatives anticipées : Marion Maréchal a «le souhait ardent» d'un «rassemblement» entre Reconquête! et le RN

Marion Maréchal, qui menait la liste zemmouriste aux européennes, a exprimé son "souhait ardent que nous puissions trouver le moyen de nous rassembler" avec le Rassemblement national, en vue des législatives des 30 juin et 7 juillet. L'ancienne députée du Front national, qui avait quitté le parti fondé par son grand-père en 2022 pour rejoindre la campagne du candidat à la présidentielle Eric Zemmour, s'est exprimée à l'issue d'un entretien avec sa tante Marine Le Pen et Jordan Bardella au siège du RN.

"Un certain nombre de rendez-vous avec des membres des Républicains"

Le patron du RN a pour sa part souligné que sa concurrente d'hier avait "fait preuve durant toute la campagne d'une démarche et d'une attitude constructive à l'égard du Rassemblement national", tout en glissant que ça n'avait "pas été le cas d'Eric Zemmour". Jordan Bardella a également "tendu la main" aux Républicains en disant avoir eu "des discussions" avec certains de leurs cadres, reconnaissant qu'il était "difficile de gagner seul".

Marion Maréchal a elle aussi indiqué avoir "un certain nombre de rendez-vous prévus avec des membres des Républicains", ainsi qu'une "entrevue" programmée mardi matin avec Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France. Une alliance sous la même bannière est-elle possible? Un arrangement plus souple, par exemple en ne présentant pas de candidat RN dans certaines circonscriptions "réservées" pour Reconquête semble davantage plausible.