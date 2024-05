SONDAGE - Européennes : Glucksmann plutôt que Bardella, Hayer à la traîne... Pour qui comptent voter les enseignants ?

Alors que les élections européennes du 9 juin prochain approchent à grands pas, la liste Rassemblement national de Jordan Bardella reste largement en tête des sondages, avec 31% des intentions de vote, loin devant les listes Renaissance de Valérie Hayer (16%) et PS-Place Publique de Raphaël Glucksmann (14%). Mais ces intentions de vote sont-elles les mêmes chez les enseignants ? D'après un sondage OpinionWay pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche*, si les élections européennes avaient lieu dimanche prochain, les enseignants voteraient majoritairement pour la liste PS-Place Publique de Raphaël Glucksmann, à hauteur de 25%.

Arrive ensuite la liste Europe Écologie-Les Verts de Marie Toussaint, qui récolte 17% des intentions de vote des enseignants (contre 6% pour l'ensemble des Français). La liste RN de Jordan Bardella n'arrive qu'en quatrième position, avec 15% d'intention de vote, devant celle de la majorité présidentielle (11%). Concernant la liste La France Insoumise de Manon Aubry, les enseignants seraient légèrement plus nombreux à voter pour elle que la population générale (9% contre 8% pour l'ensemble des Français), et ils ne seraient que 5% à donner leur vote à la liste LR menée par François-Xavier Bellamy, et la liste Reconquête de Marion Maréchal.

L'ensemble des autres listes ne dépassent pas 3% des intentions de vote. À noter également que 21% des enseignants n'expriment pas d'intention de vote.

Clivage entre les enseignants du public et du privé

Dans le détail, la liste de Raphaël Glucksmann arrive en tête des intentions de vote pour l'ensemble des classes d'âge, ainsi que chez les enseignants du primaire et du secondaire. Seuls les enseignants du privé placent la liste de la majorité présidentielle en tête (23%), juste devant celle du RN (22%). Pour eux, la liste PS-Place publique n'arrive qu'en troisième position des intentions de vote (11%).

* Sondage réalisé sur un échantillon de 577 enseignants inscrits sur les listes électorales, issu d'un échantillon de 599 enseignants, représentatif de la population enseignante dans le primaire et le secondaire âgée de 18 ans et plus. L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, d'académie, de type d'établissement (public/privé) et de niveau d'enseignement. L'échantillon a été interrogé par un questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview), du 15 au 17 mai 2024.