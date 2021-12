Quels enjeux derrière le débat entre Eric Zemmour et Bruno Le Maire ?

Après Jean-Luc Mélenchon, Bruno Le Maire. Presque deux mois après son débat face au leader de la France insoumise, Eric Zemmour va faire face ce jeudi soir à Bruno Le Maire lors d'un débat diffusé sur France 2. Une étape importante pour l'ex-journaliste qui intervient un peu plus d'une semaine après l'officialisation polémique de sa candidature, et quatre jours après un premier meeting marqué par des violences. Mais également une façon pour le gouvernement de concrétiser l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron. Pas étonnant dès lors de savoir que c'est ce dernier qui a choisi la personne qui allait affronter Eric Zemmour.

L'occasion pour Zemmour d'étoffer sa stature présidentielle

Alors que Gabriel Attal était en balance, c'est bel et bien un Bruno Le Maire jugé plus solide sur l'Économie, sujet parfois considéré comme le talon d'Achille de l'ex-polémiste, qui ira défendre les arguments de la majorité. Mais le combat n'est pas gagné d'avance pour autant, car le candidat, habitué aux débats, a particulièrement travaillé son sujet. Eric Zemmour a même annulé son déplacement dans la région lyonnaise, prévu en début de semaine, pour préparer au mieux ce rendez-vous au cours duquel il compte apparaître calme et précis. Une façon pour lui d'étoffer sa stature de présidentiable.

Une passe d'armes qui s'annonce tendue

Les deux hommes ne se sont fait face qu’à une seule reprise par le passé, c’était en 2019 au cirque d’Hiver, lors d’une soirée à l’ambiance cordiale, voire chaleureuse, malgré des désaccords sur la question européenne. Éric Zemmour n’était alors qu’un éditorialiste sans cravate, et Bruno Le Maire l’appelait même par son prénom. Ce soir l’ambiance sera tout autre, car l’essayiste s’est depuis mué en homme politique, et sa candidature est prise au sérieux par l’Élysée, qui n’entend rien lui céder sur le plan des idées.