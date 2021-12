Devant 13.000 militants, Éric Zemmour lance officiellement sa campagne

"Le grand rassemblement commence enfin aujourd'hui." Ce sont les tout premiers mots d'Éric Zemmour en tant que candidat à l'élection présidentielle. "Si je gagne cette élection, ce ne sera pas une alternance de plus, mais le début de la reconquête du plus beau pays du monde", a-t-il continué. "La France devait continuer à tranquillement sortir de l'Histoire et les Français devaient disparaître en silence sur la terre de leurs ancêtres, mais un petit grain de sable est venu gripper la machine. Non, ce grain de sable, ce n'est pas moi. Ce grain de sable, c'est vous !" a-t-il affirmé à ses partisans.

13.000 militants réunis

Selon les organisateurs, 13.000 militants avec de nombreux drapeaux bleu-blanc-rouge ont fait le déplacement. À la toute fin de son discours, Éric Zemmour a annoncé officiellement le nom de son parti : "Reconquête". Devant une salle surchauffée avec de nombreux jeunes, le polémiste a voulu montrer qu'il était désormais présidentiable. "Après le temps des constats est venu le temps du projet", a-t-il dit. Concret et sérieux, il a voulu faire taire les critiques : non, il n'est pas raciste, lui, le petit juif berbère venu de l'autre côté de la Méditerranée. Non, il n'est pas misogyne, lui dont la mère lui a tout appris. Oui, à 63 ans, il se lance dans la course, et il est prêt à prendre les manettes du pays.

Éric Zemmour a ensuite déroulé ses propositions contre le grand remplacement. Sa thématique est le grand déclassement, avec des propositions notamment économiques, là où il était attendu au tournant. Il veut baisser les charges, rapprocher le salaire brut du net et favoriser les dons et les successions d'entreprises.

Un appel aux électeurs de Ciotti

Quelque chose de marquant dans ce meeting : Éric Zemmour a fait applaudir régulièrement la France et le public a entonné plusieurs fois : "Vive la France !" Enfin, Éric Zemmour a appelé les électeurs des Républicains d'Éric Ciotti à le rejoindre. L'ex-candidat au congrès LR dont le nom a également été scandé par la foule. Il faudra désormais compter avec son parti comme force politique dans la durée, a précisé le candidat. "D'abord l'Élysée, puis l'Assemblée nationale."

Des heurts ont éclaté pendant le discours d'Éric Zemmour dans le fond de la salle, entre des militants de SOS-Racisme et le service d'ordre du candidat. Sept militants de SOS Racisme ont été exfiltrés de la salle.