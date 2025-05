Article Suggestions

En lice pour la présidence de LR? Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez attendront les résultats séparément ce dimanche. Aucun moment d’unité n’est prévu entre les deux candidats. Le vainqueur devra rassembler un parti fracturé et tracer une ligne claire en vue de 2027, entre opposition à Emmanuel Macron et différenciation du Rassemblement national.