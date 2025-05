Présidence de LR : «On est un peu dans "La Cigale et la Fourmi"», analyse le politologue Luc Gras

Article Suggestions

C'est ce week-end que se dénoue la bataille pour la présidence des LR, entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Deux hommes différents dans leur style et dans leur parcours, qui n'est pas sans rappeler la fable de "La Cigale et la Fourmi", selon le politologue Luc Gras, invité d'Europe 1 Matin Week-end.