Présidence des Républicains : scrutin sous haute sécurité pour départager Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez

Vendredi soir, les deux candidats à la présidence des Républicains tenaient un dernier meeting de campagne. Le dénouement de ce duel très suivi à droite est attendu dimanche soir. Qui de Bruno Retailleau ou de Laurent Wauquiez va l'emporter ? Dès 18 heures ce samedi, les militants à LR pourront se prononcer par voix électronique. Un vote contrôlé et placé sous haute sécurité.

Près de 122 000 adhérents LR sont appelés aux urnes ce week-end. Objectif : élire leur président du parti, mais aussi future tête d'affiche de la droite pour l'élection présidentielle de 2027.

Pour voter, ils devront se rendre sur un site sécurisé, entrer leur numéro d'identifiant envoyé par mail, puis un code reçu par SMS et enfin choisir entre Bruno Retailleau, l'actuel ministre de l'Intérieur et ancien patron des sénateurs LR, et Laurent Wauquiez, le président du groupe Droite républicaine à l'Assemblée nationale.

Une grande inconnue : le corps électoral

Le vote se veut le plus sécurisé possible, même si ce mode de scrutin avait engendré certaines fraudes lors du congrès pour la présidentielle en 2021. La grande inconnue, c'est le corps électoral. 75.000 nouveaux adhérents ont pris leurs cartes ces derniers mois et leur vote fera à coup sûr pencher la balance.

Et si jusqu'ici certains sondages ont été réalisés auprès des sympathisants LR, aucun n'a mesuré pour l'instant les intentions de vote des militants. Ceux-ci ont donc 24 heures pour se prononcer. Les résultats seront connus dimanche soir et annoncés par Annie Genevard. Laurent Wauquiez sera au Puy-en-Velay, tandis qu'en cas de victoire, Bruno Retailleau a prévu de s'exprimer au 20 heures de TF1, puis au siège du parti.

Au-delà de la présidence des Républicains, c'est bien la place de candidat à la présidentielle qui est en jeu, place convoitée aussi par Édouard Philippe. En plein congrès des LR, le maire du Havre réunit ses troupes lors d'un meeting à Marseille ce samedi.