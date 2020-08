Port du masque : "Il faut revenir à des questions de bon sens", assure Renaud Muselier

INTERVIEW

Alors que le coronavirus continue de circuler en France, certaines communes ont décidé de rendre obligatoire le masque dans les espaces publics extérieurs. Une décision qui divise les habitants, notamment à au sein de la métropole de Lille, mais qui pourrait être adoptée par d’autres villes. Dans la région Sud, destination touristique par excellence, la mesure n’est pas encore à l’ordre du jour. Renaud Muselier​, président LR de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur et président de Régions de France, appelle à "revenir à des questions de bon sens".

"Une bonne mesure"

"C’est une bonne mesure dès qu’il y a un risque potentiel par rapport à des clusters, une contamination réelle", ajoute-t-il, tout en rappelant que les situations sont différentes selon les régions. "Il faut revenir à des questions de bon sens : dès qu’on est à moins d’un mètre il faut se masquer, et dès qu’on est dans un espace clos, il faut se masquer."

"Dans la région Sud, depuis le départ on a une démarche assez simple : patient symptomatique immédiatement testé, environnement dépisté. Si c’est positif : isolement, quatorzaine et traitement à la chloroquine", rappelle Renaud Muselier. "Globalement, on a une région qui est sous surveillance, sous contrôle, avec une énorme vigilance."