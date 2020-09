Plan de relance : Nicolas Hulot salue l'effort sur l'hydrogène mais...

Trente milliards. C'est la somme consacrée à la transition écologique dans le plan de relance présenté jeudi par le gouvernement. La filière de l'hydrogène bénéficiera notamment d'une enveloppe de 7 milliards d'euros sur dix ans pour se développer, dont deux injectés immédiatement. Un investissement que salue Nicolas Hulot, ex-ministre de la Transition écologique, sur Europe 1. Lors de sa nomination, le créateur de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme avait déjà présenté un plan ambitieux en faveur de cette nouvelle énergie. "J'avais arraché difficilement 100 millions d'euros, ce qui n'était pas suffisant", se souvient-il. "Là je vois qu'il y a deux milliards et très sincèrement, je salue cela".

Voir à long terme

"C'est un des rares engagements du plan de relance qui va au delà de 2022 et c'est important car la mutation et la transition du modèle sociétal et économique ne va pas se faire en deux ans", ajoute Nicolas Hulot, venu présenter son nouvel ouvrage D'un monde à l'autre. Le temps des consciences, écrit en collaboration avec Frédéric Lenoir, philosophe et sociologue, aux éditions Fayard. "Un des défauts de ce plan de relance, c'est peut-être de ne pas voir au-delà de 2020".

>> Plus d'informations à suivre