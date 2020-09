Yann Arthus-Bertrand félicite Greta Thunberg et s'émeut de la haine qu'elle subit

INTERVIEW

"Elle est très intelligente, elle a compris qu'il fallait être radical". Yann Arthus-Bertrand soutient totalement l'engagement de la jeune militante Greta Thunberg en faveur d'une action politique mondiale contre le changement climatique. Le photographe l'a rappelé au micro d'Anne Roumanoff, dans l'émission Ça fait du bien.

"Je suis ému parce quand elle parle, elle souffre", note le photographe. "Elle est très maladroite, elle est violente, elle est mal à l'aise quand elle parle. Et du coup il y a un espèce de rejet sur elle que j'ai du mal à comprendre." Yann Arthus-Bertrand rappelle que l'autisme de la jeune militante explique ses difficultés à s'exprimer en public.

"Cette fille de 16 ans m'explique ce que je dois faire !"

Yann Arthus-Bertrand explique avoir vu le livre de Greta Thunberg alors qu'il était dans l'avion. "Je me suis dis 'C'est incroyable, cette fille de 16 ans m'explique ce que je dois faire !, et elle a raison". Il a depuis décidé de ne plus prendre l'avion. L'auteur de Vu du ciel n'a jamais discuté avec la militante du climat, qu'il a cependant croisé en manifestation.

