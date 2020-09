Plan de relance : 1,2 milliard d'euros consacrés à la transition agricole

Le plan de relance de l'économie, destiné à faire repartir la machine après la crise du coronavirus, a été présenté jeudi par Jean Castex et une partie de son gouvernement. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a notamment détaillé l'enveloppe consacrée à la transition agricole, qui s'élève à 1,2 milliard d'euros.

Des aides à l'alimentation, aux abattoirs et aux forêts

Sur cette somme, "350 millions d'aides" serviront à "développer une alimentation plus saine et plus locale". "On aura aussi 250 millions d'euros pour moderniser les abattoirs et donc travailler sur la question du bien-être animal dans l'élevage, et 200 millions d'euros pour aider nos forêts à s'adapter au changement climatique", a égrené Barbara Pompili.

Par ailleurs, 2 milliards d'euros seront consacrés au "développement de l'économie circulaire, donc le tri des biodéchets, la modernisation des centres de tri, la valorisation des déchets, la biodiversité, la rénovation des réseaux d'eau, des stations d'assainissement, notamment en Outre-mer".

"C’est un pas de géant pour la transition écologique en France", s'est félicité Barbara Pompili. "Le plan nous fait basculer dans l’écologie de demain. On n’est pas seulement sur la relance de l’économie mais sur sa transformation."