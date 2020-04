Manuel Valls sur la pénurie de masques : "Il faudra assumer ses responsabilités"

INTERVIEW

Il était Premier ministre de 2014 à 2016 ; quel regard porte Manuel Valls sur la baisse continue des stocks de masques durant la décennie 2010, aujourd'hui pointée du doigt pendant la crise du coronavirus ? "Il faudra assumer toutes les responsabilités dans la plus grande transparence, pour se préparer à d'autres crises", estime sur Europe 1, jeudi matin, l'actuel conseiller municipal de Barcelone.

Problème sur les masques décentralisés ?

Le gouvernement de Manuel Valls, et plus largement l'exécutif dirigé par François Hollande de 2012 à 2017, sont accusés de ne pas avoir su conserver les stocks stratégiques de masques constitués lors de la crise de la grippe aviaire de 2009. "Il faudra comprendre ce qui s'est passé au cours des dernières années." Pour cela, "il y a une commission d'enquête et le travail de la presse" afin d'y parvenir.

"Moi, poursuit Manuel Valls, "comme Premier ministre j'ai eu à affronter une crise qui n'était pas de la même ampleur, qui était la crise d'Ebola. Il y avait des stocks de masques centralisés. Ce qui n'a sans doute pas fonctionné, ce sont les masques décentralisés", estime l'ancien Premier ministre au micro de Sonia Mabrouk.