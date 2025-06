«LFI, c'est la France incendiaire» : Bruno Retailleau répond aux critiques après les débordements liés au sacre du PSG

Article Suggestions

Les débordements après le sacre du PSG en Ligue des champions ont entraîné deux morts, plus de 500 interpellations et plus de 30 membres de force de l'ordre blessés. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, critiqué par la France Insoumise et le Rassemblement national pour sa gestion des événements, a répondu à ses opposants.