Présidentielle 2027 : Bruno Retailleau en hausse dans les intentions de vote, selon un sondage

Bruno Retailleau progresse dans les intentions de vote pour la présidentielle. Trois jours après son élection à la tête des Républicains, le sénateur de Vendée gagne quatre points, selon un sondage Ifop-Fiducial. Il reste toutefois loin derrière les favoris Marine Le Pen ou Jordan Bardella et Édouard Philippe.

Les intentions de vote pour Bruno Retailleau à la prochaine élection présidentielle sont en hausse de quatre points en mai, indique mercredi un sondage Ifop-Fiducial pour Le Figaro et Sud Radio, trois jours après son élection à la tête des Républicains.

Dans cette étude réalisée lundi et mardi, 16% des sondés indiquent qu'ils voteraient pour l'actuel ministre de l'Intérieur si le premier tour de l'élection présidentielle se déroulait dimanche prochain, contre 11% au mois de mars dernier.

31% des voix seraient remportées par le parti d'extrême droite selon le sondage

Un score qui reste bien inférieur à celui du candidat du Rassemblement national, qui arriverait largement en tête au premier tour : qu'il s'agisse de Marine Le Pen ou Jordan Bardella, 31% des voix seraient remportées par le parti d'extrême droite.

Le sondage Ifop place Edouard Philippe en deuxième position, avec 21% des intentions de vote. Bruno Retailleau arrive troisième, suivi par Jean-Luc Mélenchon, qui rassemblerait 13,5% des suffrages si Marine Le Pen est candidate, et 13% si Jordan Bardella la remplace.

L'étude part du principe qu'il y aura cinq candidatures à gauche : Jean-Luc Mélenchon, Marine Tondelier, Olivier Faure, Fabien Roussel et Nathalie Arthaud. La candidature de François Ruffin n'est pas prise en compte.

L'enquête, qui ne constitue pas une prévision mais donne une indication des rapports de force et des dynamiques à l'instant T, a été menée en ligne du 19 au 20 mai auprès d'un échantillon de 1.114 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La marge d'erreur est comprise entre 1,4 pt et 3,1 pts.