Quel est l'état d’esprit du gouvernement à la veille de la présentation du plan de relance ?

Un ministre le juge "audacieux". Dans l'entourage du Premier ministre Jean Castex, on évoque "un plan massif". Au sein de l'exécutif, on veut préparer les esprits à la veille de la présentation du plan de relance de 100 milliards d'euros qui aura donc lieu jeudi. Annoncé depuis des semaines, il doit être présenté en début d'après-midi, avec l'ambition de limiter l'impact de la crise du Covid-19 sur l'économie et de faire redémarrer le pays.

"Du jamais-vu"

Ce plan, "c'est du jamais-vu", assure-t-on en plus haut lieu. Il représente "quatre fois plus que le plan de 2008, un tiers du budget de l'État", a vanté la semaine dernière Jean Castex devant les patrons réunis à l'université d'été du Medef.

La somme allouée vise à atteindre trois objectifs prioritaires. Le premier est d'accélérer la transition écologique. Pour ce faire, le gouvernement va amplifier et simplifier les aides à la rénovation énergétique. En parallèle, un grand plan vélo est aussi prévu.

Deuxième objectif : lancer un plan de reconquête industrielle pour encourager les secteurs porteurs de demain, comme l'hydrogène, les médicaments innovants ou la recherche quantique. On sait déjà que 30 milliards d'euros iront à la transition écologique, dont une partie se recoupe avec les 40 milliards dédiés à la réindustrialisation du pays.

"Si on rate cela, on aura tout perdu"

Enfin, le gouvernement espère favoriser la cohésion et aider celles et ceux qui ont été touchés par la crise. L'exécutif va se concentrer sur les jeunes qui peinent à trouver un travail. Ainsi, des formations innovantes vont être proposées.

Avec ce plan, l'Etat souhaite améliorer la confiance des Français, relancer la consommation et donner envie aux entreprises d'investir. Le rebond de l'activité a été fort au début du déconfinement, à la mi-mai, mais il s'essouffle quelque peu ces dernières semaines. De son côté, le renforcement des règles sanitaires, comme le port du masque généralisé en entreprises, crée un climat d'inquiétude peu propice à restaurer la confiance, pourtant essentielle pour la reprise durable de l'économie.

Les dispositifs mis en place devraient donc être simples à utiliser. "Car si on rate cela, on aura tout perdu", conclut-on au sein de l'exécutif.