Les Républicains, au travail sur l'immigration, cherchent une place entre LREM et le RN

Objectif 2022. Après avoir consulté leurs adhérents sur des candidats potentiels et des thématiques à défendre, Les Républicains organisaient mardi une convention de parti, en visioconférence en raison du Covid-19, traitant de "l'autorité de l'Etat et de la cohésion nationale". En clair, de la sécurité et de l'immigration. L'occasion pour la droite de dérouler ses propositions et de s'opposer à l'exécutif. "Réarmer l'Etat", c'est la philosophie de LR, qui veut montrer qu'Emmanuel Macron n'en fait pas assez sur le régalien.

Parmi les cibles de la droite, l'ex-LR Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. "On est absolument abasourdis par la gesticulation du ministre de l'Intérieur qui a face à lui plus de 4.000 étrangers fichés S à caractère terroriste et qui va rouler des mécaniques sur la nécessité pour lui d'en expulser 200", tacle Gilles Platret, un des vice-présidents du parti.

Immigration et communautarisme

Les Républicains veulent modifier la Constitution pour y inscrire "la nécessité de lutter contre le terrorisme". LR souhaite également plafonner l'immigration chaque année ou encore interdire le voile pour les accompagnatrices scolaires. Christian Jacob déplore que la majorité actuelle ne reprenne jamais ses propositions. "Nous considérons qu'il y a un lien direct entre immigration et communautarisme, et qu'il y a un lien direct entre le terrorisme et le communautarisme".

Entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, du Rassemblement national, le parti de droite cherche donc sa place. "2022 se jouera sur ces sujets", pronostique un dirigeant. A défaut d'avoir un candidat, LR veut se montrer au travail.