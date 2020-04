Déconfinement : le gouvernement veut s'appuyer sur les élus locaux

Les élus locaux se réunissent ce mercredi matin, en visioconférence, autour d’Édouard Philippe et d’une dizaine de ministres. C’est sur eux que l’exécutif veut s’appuyer pour mener à bien son plan de déconfinement, et mettre en œuvre l'application concrète des mesures préconisées pour lutter contre le covid-19. Parmi ces élus, ce sont les maires qui auront la plus grande responsabilité. Ils seront ainsi chargés de mettre en musique les fondamentaux de la stratégie de l’exécutif.

Outre leur rôle dans la réouverture des écoles, ils sont invités à agir à leur niveau sur les masques, les tests, et l’isolement des malades. "Ils connaissent leurs territoires, eux seuls peuvent aller dans le détail", dit-on à Matignon.

Identification des cas contact, distribution de masques, réquisition d'hôtels

Dans le détail, il s'agit donc commander, avec l’aide de l’État, puis distribuer des masques grand public au plus près des habitants, même chose pour les tests. Aux maires, également, de faire remonter les besoins dans leur commune. Leurs équipes municipales pourront aussi contribuer aux brigades chargées d’identifier les cas contacts d’une personne contaminée.

Enfin, en lien avec les préfets, les élus auront aussi la lourde de tâche d’organiser la logistique pour l’isolement les malades, comme réquisitionner des hôtels. Le maire d’une grande ville se félicite de ces responsabilités confiées aux élus : "Le gouvernement a compris que l’État ne peut pas tout".