Législatives : «L'union des droites est la condition de nos futures victoires», affirme Guillaume Peltier

Le parti d'Éric Zemmour sort de l'élection présidentielle affaibli par le refus du Rassemblement national de nouer des alliances en vue des élections législatives. Pour le vice-président du parti Reconquête!, Guillaume Peltier, invité d'Europe Matin jeudi, "l'union des droites est la condition" pour espérer une victoire les 12 et 19 juin. "On aurait aimé cette union des droites et des patriotes, que les dirigeants des Républicains (LR) et du Rassemblement national (RN) acceptent notre main tendue, si tel avait été le cas nous serions en mesure d'avoir probablement 150-200 députés à l'Assemblée nationale", a-t-il affirmé sur Europe 1.

"Le vote vital est le vote pour Reconquête!"

"Si l'on veut bâtir cette union des droites et envoyer à l'Assemblée nationale des hommes et des femmes courageux, déterminés, qui vont parler des vrais sujets et cesser ce contournement du réel, cette négation du réel entretenue par la classe politique, alors, je le répète, le seul vote non pas utile mais vital et existentiel dimanche est le vote pour Reconquête! et les candidats d'Éric Zemmour" a-t-il assuré.

Le député du Loir-et-Cher regrette de voir "une droite divisée" et comprend le sentiment partagé par certains électeurs. "Les électeurs de droite ont, à raison, le droit d'être exaspérés et en colère, de voir l'union autour d'Emmanuel Macron, l'union des mondialistes, des progressistes, des centristes, l'union des gauches autour de Jean-Luc Mélenchon et de voir une droite divisée", a-t-il déclaré.

"Les dirigeants LR et RN portent une immense et très lourde responsabilité, qu'ils ne viennent pas sur les estrades et les plateaux de télévision se plaindre des pleins pouvoirs !" s'est exclamé Guillaume Peltier avant d'appeler les électeurs à ne pas donnez "une voix aux partis des Républicains ou du Rassemblement national, à leurs dirigeants qui refusent l'union des droites".