EN DIRECT - Législatives 2024 : après le tour de force du RN, l'heure des tractations pour le second tour

Encore abasourdis par le score inédit du Rassemblement national, "aux portes du pouvoir" après le premier tour des législatives, gauche et macronie appellent à des désistements au second tour, chacun s'estimant mieux placé que l'autre pour battre l'extrême droite.

Trois semaines après le séisme des européennes et de la dissolution, la vague bleu marine a de nouveau déferlé. Avec plus d'un tiers des suffrages au niveau national, le RN et ses alliés font certes moins que les 36% à 37% annoncés par les sondages des derniers jours de campagne. Mais le parti à la flamme a frappé un grand coup d'entrée, en faisant élire 39 députés dès le premier tour, à commencer par Marine Le Pen dans son fief du Pas-de-Calais. Idem pour ses lieutenants Sébastien Chenu (Nord), Julien Odoul (Yonne), Edwige Diaz (Gironde) et Laure Lavalette (Var).

Les informations à retenir : 39 députés RN sont élus dès le premier tour

Le Nouveau Front populaire revendique la victoire de 32 députés dès le premier tour

Gabriel Attal est qualifié pour le second tour, plusieurs ministres sont en triangulaires

À Paris, la gauche renforcée, le PS retrouve un siège

À Paris, la gauche est sortie renforcée dimanche du premier tour des élections législatives, envoyant d'entrée neuf députés à l'Assemblée nationale, dont le premier adjoint PS Emmanuel Grégoire, et arrivant en tête dans 13 des 18 circonscriptions. C'est un carton plein : sur les 18 circonscriptions de la capitale, la moitié (9) a vu les candidats du Nouveau Front Populaire élus dès le premier tour.

Il s'agit sans surprise de celles situées dans l'est parisien, bastion de la gauche où LFI s'était taillée la part du lion en 2022, avec six députés sur neuf de gauche. Tous (Aymeric Caron, Danièle Obono, Sarah Legrain, Sophia Chikirou et Rodrigo Arenas) ont été réélus, à l'exception de la dissidente Danielle Simonnet, en ballotage favorable. Les écologistes ont également reconduit trois députés dès le premier tour: Eva Sas et Sandrine Rousseau, sortantes, et Pouria Amirshahi.

Cet ancien député socialiste frondeur sous la présidence de François Hollande a remplacé le sortant Julien Bayou, visé par une enquête après des plaintes d'une ex-compagne pour harcèlement moral et abus de faiblesse. Enfin, le Parti socialiste, humilié en 2017 lors de la vague macroniste (un seul élu), puis en 2022 par l'accord de la Nupes (aucune circonscription gagnable), retrouve un siège grâce au premier adjoint Emmanuel Grégoire, élu face au macroniste Clément Beaune.

Provence-Alpes-Côte d'Azur : plusieurs députés RN réélus, vers un grand chelem NFP à Marseille ?

En tête dans toutes les circonscriptions hors de Marseille, le Rassemblement national a encore progressé, faisant réélire dès le premier tour son chef de file Franck Allisio dans la 12e, autour de Marignane. Et ses quatre autres députés sortants hors de la cité phocéenne sont en très bonne position pour retrouver le palais Bourbon.

Dernier député communiste encore élu dans la région, dans la 13e circonscription, autour de l'étang de Berre, Pierre Dharréville (36,02%) est cette fois très menacé par son adversaire RN, Emmanuel Fouquart (47,53%), qu'il avait devancé de cinq points en 2022. L'ancien journaliste, élu député depuis 2017, s'était imposé avec 52,01% au second tour.

Sur la ville d'Aix-en-Provence, les deux députés sortants de la majorité présidentielle, Mohamed Laqhila (11e) et Anne-Laurence Petel (14e), sont également en grand danger, avec deux triangulaires qu'ils vont aborder en troisième position. Arrivé en deuxième position devant Mme Pétel, le socialiste Jean-David Ciot (29,48%), devancé de deux points par le candidat RN (31,65%), pourrait retrouver un fauteuil qu'il avait occupé de 2012 à 2017.

Le Nouveau Front populaire compte 32 élus au premier tour

Le Nouveau Front populaire compte 32 candidats élus députés dimanche soir, dès le premier tour des élections législatives, contre 39 pour le Rassemblement national, selon les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur compilés par l'AFP. Dans le détail, les Insoumis comptent 20 députés, les socialistes cinq, les Ecologistes cinq également, et les communistes deux.

Attal qualifié, plusieurs ministres en triangulaires

Le Premier ministre Gabriel Attal est arrivé dimanche en tête du premier tour des législatives dans les Hauts-de-Seine, dans l'ouest de Paris, comme plusieurs de ses ministres, dont beaucoup participeront à des triangulaires. Deux ministres et députées sortantes - Sabrina Agresti-Roubache et Marie Guévenoux - ont annoncé se désister après être arrivées troisième dans leurs circonscriptions, respectivement à Marseille et dans l'Essonne, appelant clairement à voter contre le RN.

"Ce soir, le choix a été clair, 45% pour le Rassemblement National, 27% pour le Nouveau Front Populaire, évidemment je me retire et dans ces conditions, je le dis de façon très claire, dans ma circonscription 'pas une voix pour le Rassemblement national'", a déclaré Mme Agresti-Roubache à son QG de campagne. L'ancien ministre Clément Beaune a lui été éliminé dès le premier tour face au candidat NFP Emmanuel Grégoire, adjoint à la mairie de Paris.

Gabriel Attal, qui mène la campagne pour la majorité sortante et a souhaité que "pas une voix" n'aille au RN au second tour, a récolté 43,85% des voix dans les Hauts-de-Seine devançant de près de huit points la candidate du NFP Cécile Soubelet (35,53%). Sa prédécesseure à Matignon, Elisabeth Borne, s'est elle aussi qualifiée dans la 6e circonscription du Calvados, avec 28,93% des voix, mais derrière le candidat RN Nicolas Carbrix (36,26%). Le candidat NFP Noé Gauchard (23,16%) en mesure de se maintenir a annoncé qu'il se désistait.

La présidente sortante de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet est arrivée en tête avec 42,90% des voix dans la 5e circonscription des Yvelines, devant le candidat du NFP Yassine Benyettou (27,32%) et le candidat LR-RN Jacques Myard (22,90%). Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, arrivé en tête dans la 10e circonscription du Nord devant le RN avec 36,03% des voix, a souligné que son adversaire avait "obtenu un score élevé" (34,31%) et appelé "tous les électeurs à se mobiliser pour voter au second tour". La candidate anti-spéciste Leslie Mortreux est également qualifiée (24,83%).