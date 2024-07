Législatives 2024 : dans le Nord, la cuisante défaite de Fabien Roussel, symbole de la puissance régionale du RN

Dans les Hauts-de-France, 12 candidats du Rassemblement national et de ses alliés ont été élus dès le premier tour des législatives dimanche soir. Un total qui représente près d'un tiers des candidats du parti à la flamme ayant déjà composté leur billet pour l'Assemblée nationale, sur l'ensemble du territoire. Le RN confirme sa puissance dans cette région, notamment dans la 20e circonscription du Nord avec la victoire de Guillaume Florquin aux dépens du communiste Fabien Roussel. Dans la commune de Saint-Amand-les-Eaux, il s'agit d'un revirement historique puisque, depuis 1962, elle a systématiquement compté un député du PCF.

"Je suis déçu pour lui parce qu'il ne méritait pas ça"

Dimanche soir, le leader du parti a subi une lourde défaite. Lydie vote habituellement à gauche, mais cette fois-ci, elle ne voulait pas de Fabien Roussel. "Non parce que l'association qu'il a faite avec Mélenchon, je ne peux pas. Mélenchon, il est bien plus dangereux que l'extrême-droite. Il suffit de voir les manifestations dans lesquelles se trouve LFI. Ça tourne au carnage à chaque fois", dénonce-t-elle. Un certain ras-le-bol que constate Michel, habitant de Saint-Amand-les-Eaux, attristé malgré tout par l'élimination de Fabien Roussel.

"Je suis déçu pour lui parce qu'il ne méritait pas ça, même si on n'est pas de son bord. Il a été éjecté comme ça, ça montre que les gens veulent un réel changement. Mais de leur côté, les RN font beaucoup de promesses et il faut voir si elles seront tenues", juge Michel. À voir également si le Rassemblement national bénéficiera d'une majorité absolue au second tour, ajoute-t-il, ou si les électeurs finiront par se rabattre sur le front républicain.