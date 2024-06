Législatives 2024 : Darmanin, Ciotti, Ruffin... Découvrez les résultats des principales personnalités politiques

Plus de 49 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour ce premier tour des élections législatives. D'après les premières estimations OpinionWay pour CNews, Europe 1 et Le Journal du Dimanche, le Rassemblement national et ses alliés arrivent largement en tête dimanche du premier tour d'élections législatives historiques qui pourraient leur ouvrir les portes du pouvoir pour la première fois sous la Ve République. Quid des autres candidats ? Découvrez les résultats réalisés par les principales personnalités politiques.

Gérald Darmanin arrive en tête de sa circonscription du Nord

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, arrive en tête des suffrages dans la 10e circonscription du Nord avec 36,06% des voix. Le maire de Tourcoing devance Bastien Verbrugghe, le candidat RN qui obtient 34,31 % des suffrages. En 2022, Gérald Darmanin l’avait remporté au deuxième tour avec 57,52% des voix face à la candidate Leslie Mortreux (LFI) qui avait créé la surprise.

Élisabeth Borne à la deuxième place dans le Calvados

L’ancienne première ministre, Élisabeth Borne, candidate dans la 6e circonscription du Calvados sous la bannière Renaissance, n’a pas réussi à se hisser en tête des scrutins avec 28,15% des voix. C’est Nicolas Calbrix (RN) qui arrive en tête des scrutins avec 36,51 % des voix. Suivez notre direct ici.

Hollande en tête en Corrèze

L'ex-président François Hollande, de retour en politique, a viré en tête du premier tour des législatives en Corrèze avec 37,63% des voix malgré la poussée du Rassemblement national, appelant aussitôt au "devoir impérieux" de battre l'extrême droite partout en France.

Candidat du Nouveau Front populaire dans la 1ère circonscription, il a devancé la candidate RN Maïtey Pougey, deuxième avec 30,89% des voix, et pourrait faire face à une triangulaire en cas de maintien du député sortant Francis Dubois (Les Républicains), arrivé troisième avec 28,64% des voix.

Olivier Faure réélu au premier tour en Seine-et-Marne

Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, a été réélu député de la 11e circonscription de Seine-et-Marne dès le premier tour dimanche, selon les résultats partiels du ministère de l'Intérieur. Olivier Faure a récolté avec 52,7% des suffrages exprimés, devant le candidat soutenu par le Rassemblement national (RN) qui en a obtenu 30%, selon ces résultats fondés sur 87% des bulletins dépouillés.

Marine Le Pen réélue dès le premier tour dans le Pas-de-Calais

À quelques minutes après l'annonce des résultats du premier tour des législatives, Marine Le Pen prend la parole à son QG. "C’est une marque de confiance et je remercie chaleureusement mes électeurs", annonce-t-elle. L’ancienne cheffe des députés du Rassemblement national à l’Assemblée nationale, Marine Le Pen, est réélue dès le premier tour dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais.

François Ruffin annonce être arrivé 2e derrière le RN dans la Somme

François Ruffin, candidat Nouveau Front populaire, est arrivé deuxième dans sa circonscription de la Somme avec 36% des voix, derrière le candidat du Rassemblement national, à 40%, a-t-il annoncé dimanche soir sur TF1.

"Il s'agit de jouer le match. On va rattraper ces quatre points dans la semaine qui vient", a assuré le député sortant. "Il y a un bon nombre d'électeurs de centre gauche modérée qui vont se dire qu'il vaut mieux un visage humaniste comme celui que je présente maintenant depuis sept ans (...) plutôt que le visage de la division et de la haine que présente le Rassemblement national", a-t-il ajouté.

Éric Ciotti en tête du premier tour à Nice

Éric Ciotti, candidat à Nice, sous la bannière Les Républicains alliés avec le Rassemblement National, arrive en tête des suffrages du premier tour avec 43% des voix, ce dimanche 30 juin. Derrière lui, Olivier Salerno (Nouveau Front populaire) récolte 30%. "J'appelle l'ensemble des Républicains à suivre le chemin que j'ai suivi" avec le RN a demandé Eric Ciotti.

Fabien Roussel annonce être éliminé dès le 1er tour par le candidat RN

Le patron du PCF Fabien Roussel a annoncé dimanche soir être éliminé dès le premier tour des législatives par le candidat RN dans la 20e circonscription du Nord, se disant "battu mais pas abattu". "Beaucoup d'entre vous vont être déçus et par les résultats nationaux et aussi les résultats dans cette circonscription où (...) le candidat du Rassemblement national l'emporte dès le premier tour en réalisant 50,3% des voix", a-t-il déclaré sur LCP, depuis Saint-Amand-les-Eaux.

Léon Deffontaines éliminé dès le 1er tour

Léon Deffontaines, candidat du Front populaire dans la 3e circonscription de la Somme, est aussi éliminé dès le premier tour par le candidat RN, Matthias Renault.

Laurent Wauquiez en tête dans son fief de Haute-Loire avec 36,78%

Le président LR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, possible candidat de la droite à l'Elysée en 2027, est arrivé en tête dimanche dans son fief de Haute-Loire avec 36,78% des suffrages. L'ancien ministre, candidat dans la 1ère circonscription de ce département rural, devance de peu le candidat du Rassemblement national Alexandre Heuzey, qui a recueilli 35,77% des voix, et arrive loin devant Celline Gacon investie par le Nouveau Front populaire à 17,53%, selon des résultats partiels communiqués par la préfecture avec 81% des bulletins dépouillés.

Louis Boyard fait le plein

Le député sortant du Val-de-Marne Louis Boyard (LFI) a obtenu 64% des voix, loin devant Arnaud Barbotin (LR/RN) avec 28% et Loïc Signor (Renaissance), porte-parole du parti présidentiel qui obtient 20,6% des voix.

L'ex-ministre Jérôme Cahuzac éliminé au 1er tour dans le Lot-et-Garonne

L'ancien ministre socialiste du Budget Jérôme Cahuzac, condamné pour fraude fiscale en 2018, a été éliminé dimanche au 1er tour des élections législatives dans la 3e circonscription du Lot-et-Garonne. Jérôme Cahuzac, 72 ans, termine seulement quatrième avec 14,56% des voix selon les résultats définitifs et a appelé à voter en faveur du maire Les Républicains de Villeneuve-sur-Lot, Guillaume Lepers (24,99%) pour faire battre la députée sortante Annick Cousin, du Rassemblement National (41,08%).

Stéphane Séjourné annonce être en tête au premier tour

Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Stéphane Séjourné a annoncé dimanche sur X (ex-Twitter) être arrivé en tête au premier tour des élections législatives anticipées dans les Hauts-de-Seine avec 46,07% des voix. "Encore une semaine pour vous convaincre que nous devons nous unir, ensemble, pour faire gagner la République", a commenté le candidat du camp présidentiel dans la 9e circonscription du département, après avoir remercié les électeurs qui ont voté pour lui.

Alexis Corbière, député sortant LFI, annonce être au second tour

Alexis Corbière, député sortant LFI, a annoncé dimanche soir sur LCI qu'il serait au second tour des élections législatives, et a appelé les électeurs au-delà de sa circonscription francilienne à voter pour empêcher le Rassemblement national (RN) d'obtenir "une majorité" le 7 juillet.

"Je suis au second tour", a déclaré à la télévision celui qui n'a pas obtenu l'investiture de La France insoumise. "Mais mon sort dans une circonscription très particulière est assez secondaire par rapport à ce qui se passe en France. J'invite l'ensemble de nos concitoyens à voter dimanche prochain pour éviter que le Rassemblement national ait une majorité", a-t-il ajouté.

Damien Abad échoue à se qualifier pour le deuxième tour

L'éphémère ministre Damien Abad, mis en examen pour tentative de viol, a été éliminé au premier tour dans la 5e circonscription de l'Ain, où il était député depuis 2012. L'ancien président du groupe LR à l'Assemblée nationale, passé dans le camp macroniste en 2022, se présentait sous l'étiquette divers droite, ses deux anciens partis ayant investi des candidats contre lui. Il est finalement arrivé en troisième position, avec 18,73% des voix exprimées, mais seulement 12,39% des inscrits, ce qui ne lui permet pas de se maintenir au second tour.

>> Plus d'informations à suivre...