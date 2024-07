Législatives 2024 : pourquoi le NFP ne devrait pas obtenir de majorité à l'Assemblée malgré ses bons scores

Le Nouveau Front populaire est arrivé en deuxième position à l'issue de ce premier tour des législatives, avec 27,9% des voix. Les projections en sièges lui donnent entre 180 et 200 députés dans la future assemblée. 32 sont déjà sûrs de figurer sur la photo de famille : Manuel Bompard, Mathilde Panot, Clémentine Autain et Sandrine Rousseau notamment, font partie des députés sortants réélus dès le premier tour. Le Nouveau Front populaire s'impose comme la deuxième force du pays, mais ses chances d'obtenir la majorité absolue sont infimes en raison de l'appel à faire barrage au RN.

Le Nouveau Front populaire est au second tour dans 340 circonscriptions. Mais avec les désistements et les triangulaires, l'alliance de gauche n'a quasiment aucune chance d'obtenir les 289 députés nécessaires pour former une majorité absolue. Dorénavant, le nouveau Front populaire n'a plus qu'une seule idée en tête : empêcher le Rassemblement national d'obtenir une majorité et ainsi rendre le pays ingouvernable.

"Il n'y a rien au milieu"

Pour cela, Jean-Luc Mélenchon prône la disparition du bloc central, dimanche soir, place de la République à Paris. "Il n'y a plus dans ce pays d'échappatoire à un choix fondamental. Nous y sommes : c'est eux ou nous, il n'y a rien au milieu", a-t-il scandé.

Enfin, pour tenter tout de même de sauver quelques sièges insoumis comme celui de François Ruffin, quasiment voué à basculer au Rassemblement national, Jean-Luc Mélenchon espère obtenir de la majorité présidentielle le désistement automatique de ses candidats en faveur de ceux du Nouveau Front populaire.