Pascal Praud et vous - «Il est encore possible pour le Nouveau Front populaire de l'emporter» au second tour, assure Manon Aubry

Le Nouveau Front populaire est arrivé à la deuxième place lors du premier tour des élections législatives, avec 28% des voix. Un résultat qui place l'alliance des partis de gauche comme un possible vainqueur des élections, au soir du second. C'est ce que pense Manon Aubry au micro de Pascal Praud et vous, sur Europe 1. Elle estime que la gauche est en "progrès depuis 2022" et qu'un "chemin pour la victoire" existe encore, même "s'il est sinueux". Elle estime "qu'il est possible pour le Nouveau Front populaire de l'emporter, mais il va falloir aller convaincre personne par personne, circonscription par circonscription, pour ouvrir un chemin d'espoir".