INFO EUROPE 1 - Présidentielle : l'écologie incontournable pour 92% des sympathisants LR

Dans le cadre de la campagne présidentielle, Europe 1 vous révèle ce lundi matin en exclusivité un sondage de l’institut Ipsos et du think tank Destin Commun sur l’intérêt des électeurs pour l’environnement. Un sujet important pour 93% d’entre eux, soit 9 Français sur 10. Et ce chiffre ne varie quasiment pas quel que soit le bord politique. Si cette opinion est quasiment unanime chez les proches des partis de gauche, elle est également très forte à droite avec 92% pour les sympathisants LR et 85% pour ceux du RN.

62% des électeurs LR favorables aux énergies renouvelables

Ce vote écolo des électeurs de droite est en effet déterminant. Deux-tiers d'entre eux tiendront compte des propositions des candidats sur l’environnement pour faire leur choix. 63% des sympathisants LR-UDI disent qu'ils tiendront compte des propositions des candidats pour faire leur choix de vote en 2022. Ils sont également 89% à estimer que cette thématique doit concerner autant la gauche que la droite et jugent à 44% que leur formation politique ne tient pas assez compte des enjeux environnementaux.

L'autre enseignement de ce sondage est que contrairement aux sympathisants de gauche, pour réussir la transition écologique, ceux de droite ne souhaitent pas transformer le modèle économique actuel. Pour changer les choses, selon eux, il est nécessaire de faire évoluer les comportements individuels. Sur les déchets et la consommation des emballages et du plastique, par exemple.

Enfin, l’enquête nous révèle que 62% des électeurs LR sont favorables aux énergies renouvelables, autrement dit aux éoliennes, aux panneaux solaires, ainsi qu'aux biocarburants. Mais à condition que ces technologies soient fabriquées en France et en Europe. Un résultat en décalage avec la plupart des élus de droite très hostiles aux éoliennes - notamment Xavier Bertrand qui en fait un combat personnel. Cette étude liste donc de nombreuses préoccupations environnementales pas forcément reprises, pour l’instant, dans les programmes.