Incendies : Emmanuel Macron reçoit les acteurs mobilisés contre les feux de forêt

Dans le sud-ouest de la France, plus de 70 départements sont toujours en alerte sécheresse après un été déjà marqué par les vagues de chaleur et les incendies. 72.000 hectares au total ont été ravagés, principalement en Gironde. Pompiers, pilotes d'avions ou d'hélicoptères, bénévoles... Tous ceux qui ont été mobilisés pour lutter contre les feux de forêt cet été sont reçus ce vendredi à l'Élysée. Emmanuel Macron veut les remercier pour le travail accompli et fera quelques annonces.

Moderniser la sécurité civile

Il s'agit d'abord de moderniser la sécurité civile. Son budget a déjà augmenté de 40% lors des cinq dernières années pour atteindre 629 millions d'euros, précise l'Élysée, tout en reconnaissant qu'il va falloir faire plus. Emmanuel Macron devrait notamment annoncer des moyens aériens supplémentaires. Son entourage explique que la France dispose de l'une des flottes les plus importantes d'Europe, mais qu'il faut désormais tenir compte de la situation climatique, l'obligeant à gérer au même moment des incendies très virulents.

Planter 140 millions d'arbres d'ici 2023

Le chef de l'État devrait aussi acter des changements sur la doctrine d'emploi des forces, en particulier pour transmettre la forte expérience de gestion des feux de forêt, du bassin méditerranéen vers des départements jusqu'à présent épargnés par des sinistres de grande ampleur. Le président parlera également de l'avenir de la forêt en lançant un grand chantier de planification écologique. L'occasion de décliner l'objectif fixé dans son programme de candidat, planter 140 millions d'arbres d'ici 2030.