Incendies : faut-il revoir la stratégie française de lutte contre le feu ?

"Donner un peu d'oxygène aux sinistrés des Feux de l'été." Une métaphore de Gabriel Attal pour annoncer la mise en place d'une cellule incendie d'ici une semaine. À la clé des aides fiscales. Le ministre des Comptes publics a déjà évoqué des mesures : un délai supplémentaire de prélèvement à la source et la suspension des impôts locaux. Depuis le début de l'été, 62.000 hectares sont partis en fumée. Une saison précoce et violente qui révèle aussi les limites de notre stratégie de lutte contre ces feux. Notre dispositif contre les incendies est l'un des plus performants du monde.

Plus de 10.000 hommes mobilisables

Près de 1.500 sapeurs pompiers spécialistes des feux de forêt sont répartis en 24 groupes dans tout l'Hexagone. En cas d'incendie, ils sont appuyés par les effectifs des services départementaux, les pompiers volontaires et les moyens aériens, soit plus de 10.000 hommes au total.

Pourtant, pour la première fois cet été, à cause des conditions météo extrêmes, il a fallu mobiliser l'ensemble du dispositif pour lutter contre les nombreux incendies.

Un dispositif conçu pour tenir jusqu'en 2030

Pour Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs pompiers, c'est toute l'application du modèle qu'il faut revoir. "Notre dispositif, qui était conçu avec une solidarité nationale qui permettait aux départements du nord de la Loire de venir en aide aux départements du sud, est complètement mis à mal parce que les départements du nord de la Loire et de tout l'espace métropolitain sont soumis aux feux de forêt", explique-t-il au micro d'Europe 1. "Donc les moyens sont en rupture capacitaire, que ce soit en termes de moyens matériels, mais aussi de moyens humains pour y faire face."

Le dispositif avait pourtant été conçu pour tenir jusqu'en 2030, et ce en prenant en compte le dérèglement climatique. Alors, face à l'urgence de la situation, les représentants des pompiers de France tirent la sonnette d'alarme dans une tribune parue dans le Journal du Dimanche. Ils demandent à ce que les moyens financiers alloués à la lutte contre les feux de forêt soient multipliés par deux.