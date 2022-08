Incendies en Gironde : des pompiers arrivent de toute l'Europe pour aider les Français

La Gironde se réveille une nouvelle fois dans les flammes. En trois jours, l'incendie dans le secteur de Landiras a ravagé 7.400 hectares. 10.000 personnes ont été évacuées. Toute la nuit, plus de 1.000 pompiers ont continué sans relâche à lutter contre cet immense incendie. Ils ont dû faire face à plusieurs nouveaux départs de feu cette nuit sur le front nord de l'incendie, du côté des communes de Saint-Magne et de Belin-Béliet.

Des moyens terrestres et aériens venus de toute l'Europe

Une partie d'entre eux vient à peine d'arriver ici au poste de commandement d'Hostens, les traits tirés, recouverts de cendre. Les équipes de jour se préparent depuis une petite heure à prendre la relève dans une ambiance très particulière. La fumée de l'incendie est encore très présente ce matin sur le camp, avec cette forte odeur de pin brûlé. Mais la bonne nouvelle, c'est que des renforts européens sont arrivés jeudi soir et dans la nuit. Les Allemands et les Roumains sont déjà sur le front et d'autres vont arriver encore aujourd'hui.

"La Pologne arrive avec 146 personnels et 49 véhicules ici en milieu de journée. Suivi par l'Autriche qui arrivera en fin de journée avec 73 personnels et quatorze véhicules. Ces moyens terrestres seront accompagnés de moyens aériens. Des moyens grecs qui ont d'ores et déjà posé deux Canadair et 22 personnels. L'Italie sera également présente avec deux Canadairs", détaille le sous-préfet de Gironde, Martin Guespereau. Au total, 360 pompiers et 101 véhicules vont venir prêter main forte aux forces françaises.