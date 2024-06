Européennes : comment consulter les programmes des candidats si vous n'avez pas reçu les professions de foi ?

À trois jours des élections européennes, vous êtes encore indécis. Pour vous décider, vous comptiez sur les traditionnelles professions de foi qui devaient arriver dans votre boîte aux lettres. Mais encore aujourd'hui, La Poste, qui est en charge de la distribution de ces quelque 50 millions de plis depuis trois ans, ne vous a pas dévoilé la moindre trace des programmes des 38 listes.

Si vous êtes dans cette situation, comment pouvez-vous faire pour en savoir plus sur les candidats et leurs programmes ? Fin mai, Europe 1 vous proposait un tour d'horizon non exhaustif des programmes des listes obtenant plus de 5% d'intentions de vote, seuil fatidique pour obtenir des sièges au Parlement européen, dans le dernier sondage OpinionWay pour CNews, Europe 1 et le Journal du Dimanche, que nous avons classé par ordre d'intentions de vote.

>> À LIRE - Élections européennes : découvrez les programmes des principaux candidats

Découvrez les portraits de sept candidats

Union européenne, immigration, environnement... Vous pourrez retrouver les propositions de la liste Rassemblement national, Renaissance, Place publique/PS, La France insoumise, Reconquête!, Les Républicains, Europe Écologie - Les Verts. Un tour d'horizon que vous pouvez consulter ici.

Nous nous sommes également penchés sur le profil de ces sept candidats aux élections européennes : Jordan Bardella, Valérie Hayer, Raphaël Glucksmann, Manon Aubry, Marion Maréchal, François-Xavier Bellamy, Marie Toussaint. Des portraits que vous pouvez découvrir ici.

Le site du ministère de l'Intérieur

Autre option, vous pouvez consulter les programmes de 37 candidats - une liste n'a pas transmis de document - sur le site du ministère de l'Intérieur. Vous trouverez les professions de foi de chacun ainsi qu'une version facile à lire et à comprendre. Vous pouvez également consulter le programme de chaque liste aux élections européennes sur le site Internet qui leur est dédiée mais cela est évidemment plus fastidieux.

Pour le jour J, n'oubliez pas une chose : toutes les listes de candidats n'ont pas toujours les moyens d'imprimer et de distribuer leurs bulletins de vote. Pour pouvoir voter pour ces listes, les électeurs doivent donc imprimer eux-mêmes leur bulletin, en suivant des règles précises que nous vous détaillons ici.