Élections européennes : découvrez les programmes des principaux candidats

Trente-sept listes ont déposé leur candidature pour les élections européennes du 9 juin en France, soit trois de plus qu'en 2019, selon un arrêté du ministère de l'Intérieur publié samedi au Journal officiel. Europe 1 vous détaille le programme, non exhaustif, des listes obtenant plus de 5% d'intentions de vote dans le dernier sondage OpinionWay pour CNews, Europe 1 et le Journal du Dimanche publié le 17 mai, en se basant sur trois thématiques : l'Union européenne, l'immigration et l'environnement.

Rassemblement national

La liste portée par Jordan Bardella obtiendrait 31% des voix et serait ainsi loin devant ses principaux adversaires, selon notre dernier sondage. Le Rassemblement national propose d'instaurer une double frontière, française et européenne, ainsi que de restreindre la libre-circulation dans l'espace Schengen aux seuls ressortissants des pays membres.

La liste défend une écologie raisonnable, à rebours de l'écologie punitive du "Pacte vert", et souhaite ainsi abroger certaines normes européennes comme l'interdiction de la vente des voitures à moteur thermique en 2035, le renouvellement du permis de conduire tous les 15 ans, ou encore la multiplication des zones à faibles émissions (ZFE - norme Euro 7). Jordan Bardella promet également de transformer la Commission européenne en un Secrétariat général du Conseil sans pouvoir décisionnaire ni initiative législative.

Le programme disponible en ligne : vivementle9juin.

Renaissance

La liste Renaissance, liste de la majorité présidentielle et portée par Valérie Hayer, devrait rependre les objectifs défendus par Emmanuel Macron lors de son discours à la Sorbonne du 25 avril dernier sur l’Europe. Créditée de 16% d'intentions de vote, la liste prévoit d'accroître le nombre de garde-frontières et garde-côtes européens jusqu'à 30.000 pour appuyer les États membres dans les contrôles et expulsions ainsi que d'octroyer 100.000 visas prioritaires au sein de l'Europe dans les métiers en tension et pour les talents étrangers (chercheurs et entrepreneurs).

Elle souhaite aussi défendre la démocratie européenne en créant notamment une cellule dédiée au niveau européen, en interdisant les financements extra-européens des partis politiques et en supprimant les subventions aux associations qui ne respectent pas les valeurs fondamentales de l'Union. Sur le plan environnemental, la liste planifie de diviser par deux les pesticides d'ici 2030 et de renforcer la politique européenne de bien-être des animaux.

Le programme disponible en ligne : besoindeurope.fr.

Place publique/PS

La liste emmenée par Raphaël Glucksmann, créditée de 14% d'intentions de vote, défend, elle, un traité de refondation démocratique des institutions européennes notamment en accordant un droit d’initiative législative pour le Parlement européen, la fin de l’unanimité et le passage à la majorité qualifiée, ainsi que le passage à une présidence élue de la Commission européenne.

Sur les questions énergétiques, la liste prévoit de mettre fin aux subventions publiques pour les énergies fossiles et d'investir pour atteindre plus de 70% d'énergies renouvelables dans l'énergie consommée en Europe d'ici à 2040. Sur la politique migratoire européenne, Place publique demande d'assurer un "devoir de sauver" pour que l'UE mobilise des moyens pour le sauvetage en mer des personnes exilées en danger et abolisse la criminalisation des solidarités.

Le programme disponible en ligne : place-publique.eu.

La France insoumise

Parmi ses nombreuses propositions, la France insoumise, menée par Manon Aubry (8% d'intentions de vote), veut notamment obliger la BCE à financer les politiques sociales et écologiques des États, en l’autorisant à acheter directement la dette des États sans passer par les banques privées, et en mettant en place une autorisation de découvert des États auprès d’elle (qui ainsi ne devront plus se financer sur les marchés financiers). Elle exige aussi que la BCE transforme la part de dette des États qu’elle possède en dettes perpétuelles à taux nul.

Sur d'autres thématiques, la liste souhaite interdire le glyphosate et établir un plan de sortie de l’ensemble des pesticides de synthèse et des engrais chimiques dangereux pour l’environnement et la santé humaine et faire du droit à l’eau un droit fondamental en Europe et instaurer la gratuité de l’accès aux mètres cubes vitaux, à des fontaines et à des bains douches.

Sur le plan de l'immigration, elle ambitionne notamment de "remplacer l’agence meurtrière Frontex par une agence européenne civile de sauvetage en mer et sur terre, en appui de l’agence de l’Union européenne pour l’asile.

Le programme disponible en ligne : lafranceinsoumise.fr/européennes-2024.

Reconquête!

La liste Reconquête!, avec en tête de liste Marion Maréchal (8%), appelle à supprimer la Commission et la remplacer par un secrétariat placé sous l'autorité du Conseil européen. À côté, la liste propose de rétablir les frontières nationales contre la libre-circulation des extra-Européens dans l'espace Schengen et de quitter la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH).

Reconquête! aspire également à abroger toutes les directives et règlements du Pacte vert (neutralité carbone en 2050, interdiction de la vente de véhicules thermiques en 2035...), à stopper les décisions d'interdiction des produits phytosanitaires sans études d'impact économique et sans alternative fiable, et à supprimer tous les financements de l'éolien.

Le programme disponible en ligne : votezmarion.

Les Républicains

Chez Les Républicains, emmené par François-Xavier Bellamy (7%), on s'oppose à un nouvel élargissement de l'Union européenne, on souhaite mettre fin aux négociations d'adhésion avec la Turquie et on envisage pour chaque jeune Européen, fille et garçon, une formation de deux mois aux enjeux de la défense opérationnelle du territoire européen.

Pour lutter contre l'immigration illégale, la liste veut renforcer les effectifs de l'agence Frontex en passant de 10.000 à 30.000 agents et mettre en place une clause de sauvegarde pour permettre aux États membres de rétablir des contrôles aux frontières intérieures de l'Union en cas d'urgence, sans l'accord de la Commission européenne.

En matière d'environnement, l'une des priorités des Républicains sera d'annuler l'objectif de 100% de voitures électriques en Europe en 2035, de défendre l'énergie nucléaire en finançant un grand programme de construction de centrales nucléaires. Ils proposent aussi d'inscrire l'agriculture et la pêche dans le droit européen comme étant d'intérêt général européen majeur.

Le programme disponible en ligne : republicains.

Europe Écologie - Les Verts

Du côté des Écologistes, la liste menée par Marie Toussaint, créditée de 6% d'intentions de vote, souhaite interdire toutes les substances reconnues comme les plus dangereuses (CMR, PBT, PE et neurotoxiques) et aligner les normes européennes de la pollution de l’air sur les critères de l’OMS.

Elle aimerait également donner le pouvoir aux citoyens et citoyennes de décider d'une nouvelle architecture de la démocratie européenne à travers une Assemblée constituante, suivie d'un référendum paneuropéen. En parallèle, la liste dit souhaiter un droit de veto social européen pour que plus aucune mesure votée dans l'UE ne puisse dégrader les conditions de vie des plus précaires.

Le programme disponible en ligne : ecologie2024.

Les citoyens européens voteront du 6 au 9 juin prochain pour choisir leurs 720 députés européens pour les cinq années à venir. En France, vous serez appelés aux urnes le dimanche 9 juin pour élire 81 sièges.