Élections européennes : quelles règles faut-il respecter pour imprimer son bulletin de vote ?

La majorité présidentielle, le Rassemblement national, le Parti socialiste-Place publique... Les principaux partis proposent aux citoyens français leurs bulletins de vote, que ce soit par courrier ou directement dans les bureaux de vote, pour les élections européennes du 9 juin. Mais parmi les 38 listes candidates, d'autres n'ont pas les moyens d'envoyer ces documents aux électeurs.

C'est le cas par exemple dans le département de la Moselle. Dans un communiqué de presse publié le 3 juin, la préfecture explique que "seules 21 listes candidates ont fourni, en quantité variable, des bulletins de vote à destination des bureaux de vote". Pour celles qui manquent à l'appel, il est toutefois possible de "remettre directement les bulletins de vote aux maires la veille du scrutin ou aux présidents des bureaux de vote le jour du scrutin".

"Les dimensions et le grammage du papier sont encadrés"

Cependant, beaucoup d'entre elles manquent à l'appel justement en raison de leurs faibles moyens financiers mobilisés pour ces élections. C'est pourquoi, elles demandent aux citoyens intéressés par leur programme d'imprimer eux-mêmes leurs bulletins pour pouvoir le glisser dans l'urne le jour du scrutin.

Ces documents sont téléchargeables directement sur leur site Internet. Mais pour les imprimer, le citoyen français doit respecter des normes strictes afin que son bulletin puisse être validé, et ne pas compter comme un vote nul. Ainsi, "les dimensions et le grammage du papier sont encadrés", et "certaines mentions sont obligatoires", renseigne le ministère de l'Intérieur.

Le vote "doit être réalisé avec un bulletin imprimé au format A4 en paysage (210 X 297 mm), en recto verso, en conformité avec le modèle produit par les candidats, uniquement sur papier blanc d’un grammage compris entre 70g/m2 et 80g/m2 et avec une encre d’une seule couleur", complète la préfecture de Moselle.