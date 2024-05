Européennes : Bardella, Hayer, Glucksmann... Ce qu'il faut savoir sur les principales têtes de liste

Le 9 juin prochain, les Français sont attendus dans les bureaux de vote pour les élections européennes. Ils auront le choix entre 37 listes, comprenant chacune 81 noms. À leurs têtes, des personnalités politiques plus ou moins connues. Europe 1 dresse le portrait des sept principales têtes de liste aux européennes, qui obtiennent plus de 5% des intentions de vote selon les derniers sondages, seuil fatidique pour obtenir des sièges au Parlement européen.

Jordan Bardella - tête de liste Rassemblement national

© GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Favori dans les sondages, Jordan Bardella, 28 ans, est pour la deuxième fois tête de liste du Rassemblement national aux européennes. En 2019, sa liste était arrivée en tête des élections avec 23,34% des voix, soit 23 sièges au Parlement européen. Cette fois-ci, il est largement favori avec plus de 30% des intentions de vote, selon le dernier sondage OpinionWay pour CNews - Europe 1 - Le JDD.

Après avoir rejoint le Front national en 2012, Jordan Bardella a rapidement gravi les échelons au sein du parti, enchaînant les postes d'assistant parlementaire, de porte-parole, de directeur du mouvement de jeunesse puis de vice-président de Marine Le Pen. En 2022, il est élu président du RN.

Au Parlement européen, Jordan Bardella était jusqu'à présent membre du groupe "Identité et démocratie". Il a toutefois régulièrement été accusé d'absentéisme au Parlement européen.

Valérie Hayer - tête de liste de la majorité (Renaissance, Modem, Horizons et UDI)

© GUILLAUME SOUVANT / AFP

Du côté de la majorité présidentielle, qui regroupe les partis Renaissance, Modem, Horizons et UDI, c'est Valérie Hayer qui a été désignée tête de liste. À 37 ans, l'eurodéputée, qui a rejoint le Parlement européen en 2019, est pourtant très peu connue en France, où elle n'a été élue qu'au niveau local. Sa liste arrive en deuxième position dans les intentions de vote (16%).

Fille d'agriculteurs et originaire de Mayenne, Valérie Hayer est issue du parti centriste UDI. Elle a rejoint Emmanuel Macron en 2017, avant d'être élue au Parlement européen en 2019, sur la liste conduite par Nathalie Loiseau. En janvier 2024, elle succède à Stéphane Séjourné à la tête du groupe Renew au Parlement européen.

Face à son manque de notoriété au niveau national, Emmanuel Macron et Gabriel Attal se sont régulièrement impliqués dans la campagne des européennes ces dernières semaines. En témoigne le débat qui oppose le Premier ministre à Jordan Bardella ce jeudi 23 mai sur France 2.

Raphaël Glucksmann - tête de liste Parti socialiste - Place Publique

© Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP

Si la gauche française n'est pas parvenue à une union pour les élections européennes, le PS a choisi de s'allier, comme en 2019, au parti Place Publique. Une nouvelle fois, le fondateur de ce mouvement, Raphaël Glucksmann, 44 ans, a été nommé tête de liste. Depuis plusieurs semaines, la progression de sa liste dans les sondages, avec 14% des intentions de votes, est vue comme une surprise. En 2019, Raphaël Glucksmann n'avait en effet rassemblé que 6,19% des voix, soit six sièges.

Au Parlement européen, l'eurodéputé s'est fait connaître pour sa défense des droits des Ouïghours, ainsi que pour des mesures en faveur de l'aide à l'Ukraine, même si ses opposants considèrent qu'il est "hors-sol".

Manon Aubry - tête de liste La France insoumise

© Henrique Campos / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

La France insoumise a également choisi de conserver la même tête de liste : Manon Aubry. En 2019, la liste de l'eurodéputée de 34 ans avait obtenu 6,3% des suffrages. Cette fois-ci, 8% des électeurs français envisageraient de voter pour la liste LFI aux européennes, selon le sondage OpinionWay pour CNews - Europe 1 - Le JDD.

Depuis 2019, l'ancienne porte-parole de l'ONG Oxfam copréside le groupe de la gauche au Parlement européen. Il s'agit d'ailleurs de la plus jeune eurodéputée à présider un groupe parlementaire européen. Lors de son mandat, Manon Aubry a été particulièrement active au Parlement européen, comme le révèle BFMTV, en menant cinq rapports en tant que rapporteure. Un bilan qu'elle avait fait valoir dans un post sur X, tout en taclant son adversaire du RN : "Depuis le début de mon mandat, j'ai déposé 3.460 amendements. Jordan Bardella : 21. Au Parlement européen, il y a ceux qui bossent et les députés fantômes".

Depuis le début de mon mandat, j'ai déposé 3460 amendements.



Jordan Bardella : 21.



Au Parlement européen, il y a ceux qui bossent et les députés fantômes pic.twitter.com/sM0hgsPEbZ — Manon Aubry (@ManonAubryFr) November 19, 2023

Pour ces élections 2024, où LFI n'est pas parvenue à créer une liste d'union de la gauche, Manon Aubry et les membres de sa liste se sont rapidement positionnés sur la question de la cause palestinienne, en pleine guerre à Gaza entre Israël et le Hamas. Une stratégie largement critiquée par leurs opposants.

Marion Maréchal - tête de liste Reconquête !

© AFP

Contrairement à la plupart des autres têtes de liste, c'est la première fois que Marion Maréchal est candidate aux élections européennes. Elle a été propulsée tête de liste du parti Reconquête ! d'Éric Zemmour, créditée à 8% des intentions de vote.

La nièce de Marine Le Pen a fait ses débuts au Front national en rejoignant le parti en 2008. En 2012, à 22 ans, elle est élue députée du Vaucluse puis devient conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Après avoir annoncé son retrait de la vie politique en 2017, elle fonde une école privée, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques (ISSEP). Elle retrouve le chemin de la politique en 2022, en annonçant soutenir Éric Zemmour à la présidentielle, plutôt que Marine Le Pen.

Pour la première fois, elle affrontera son ancien parti le 9 juin prochain.

François-Xavier Bellamy - tête de liste Les Républicains

© Ludovic MARIN / AFP

Du côté des Républicains, la tête de liste est également la même que lors des dernières européennes : François-Xavier Bellamy, dont la liste est créditée à 7% des intentions de vote. En 2019, sa liste avait obtenu 8,5% des suffrages, soit 8 sièges, contre 20 lors du mandat précédent.

À 38 ans, l'eurodéputé a déjà de longues années de politique derrière lui. D'abord comme collaborateur en cabinet ministériel, notamment de Rachida Dati, alors ministre de la Justice en 2008-2009, puis comme adjoint à la mairie de Versailles. En 2013, il avait participé à la création du mouvement Sens commun, une émanation politique de La Manif pour tous, opposé au mariage homosexuel. Depuis février 2023, il est vice-président exécutif des Républicains.

Au début du mois de mai, François-Xavier Bellamy s'est fait remarquer pour s'être confronté aux étudiants grévistes de Sciences Po, qui manifestaient pour la cause palestinienne. Une séquence qui avait remonté le moral des troupes chez Les Républicains, qui espéraient y voir un tournant dans la campagne.

Marie Toussaint - tête de liste des Écologistes

© Miguel MEDINA / AFP

En 2019, Marie Toussaint était 4e sur la liste menée par Yannick Jadot. Cette fois-ci, la cheffe de file des Écologistes-Europe Écologie Les Verts est tête de liste pour les européennes et récolterait 6% des intentions de vote, selon le sondage OpinionWay pour CNews - Europe 1 - Le JDD.

Engagée en politique avec Les Verts en 2005, à l'âge de 18 ans, Marie Toussaint s'est fait connaître avec la campagne "L'affaire du siècle". En 2018, la juriste en droit international de l'environnement avait participé à l'assignation en justice de l'État pour son inaction dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Au Parlement européen, l'eurodéputée de 36 ans est également vice-présidente du groupe des Verts-Alliance libre européenne.