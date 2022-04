EN DIRECT - Présidentielle : Emmanuel Macron et Marine Le Pen accèdent au second tour

EN DIRECT

Comme annoncé dans de nombreux sondages, Emmanuel Macron est au second tour de l'élection présidentielle avec Marine Le Pen. Le président sortant recueille 28,6% des voix selon les premières estimations à 20h. De son côté, la candidate du Rassemblement national a pu compter sur 24,4% des voix du corps électoral.

Le PS et le LR à leurs plus bas historiques pour une présidentielle

Jean-Luc Mélenchon dénonce un "état d'urgence politique"

Marine Le Pen promet de remettre "la France en ordre en cinq ans"

Anne Hidalgo, Yannick Jadot, et Fabien Roussel appellent à voter Emmanuel Macron

Comme en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront au second tour de l'élection présidentielle, avec un net avantage au président sortant crédité de 27 à 29,5% des suffrages devant la candidate du RN, donnée à 23/24% à l'issue du premier tour dimanche. Après des mois d'une campagne atypique qui a peu mobilisé, l'abstention a été plus élevée qu'il y a cinq ans, entre 26 et 29%, selon les instituts de sondage.

Avec la troisième place de l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon (20/21%), ce scrutin confirme l'écroulement des deux partis ayant gouverné la France de la Ve République jusqu'en 2017, qui réalisent le pire score de leur histoire : Valérie Pécresse (LR) autour de 5% des suffrages et Anne Hidalgo (PS) avec 2%. Malgré son score élevé, proche de celui de 2017 (19,58%), Jean-Luc Mélenchon, lui, n'a finalement pas réussi son défi de capitaliser sur l'argument du vote utile face à l'extrême droite pour se hisser au second tour. Pour sa troisième campagne présidentielle, le chef de file des Insoumis a toutefois réussi à prendre le leadership à gauche.

En vue du second tour, Jean-Luc Mélenchon a déjà indiqué qu'il consulterait les 310.000 personnes l'ayant soutenu en ligne avant de donner une consigne, ce qui lui vaut les critiques de ses concurrents, y voyant une ambiguïté face à l'extrême droite. Chez les Verts, Yannick Jadot plaide pour un "front républicain". L'écologiste peut déplorer ne pas avoir su transposer sur la scène nationale les succès aux municipales des Verts qui avaient raflé plusieurs grandes villes, au terme d'une campagne marquée par des dissensions internes.

Fabien Roussel, Jean Lassalle (autour de 3%), le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan (1/2%), le candidat anticapitaliste Philippe Poutou (autour de 1%) ou encore la cheffe de file de Lutte ouvrière Nathalie Arthaud (moins de 1%), contenus sous la barre des 5%, devront se contenter de modestes remboursements pour leur campagne.

Valérie Pécresse va voter Emmanuel Macron

Avec un score au plus bas pour son parti pour une élection présidentielle, la candidate LR, Valérie Pécresse, a dit assumer "en toute responsabilité [sa] part dans cette défaite" et a indiqué qu'elle allait voter "en conscience" pour Emmanuel Macron.

La candidate LR, qui a récolté 4,5% des voix, a réagi aux résultats du 1er tour et a assuré qu'elle voterait pour Emmanuel Macron le 24 avril prochain #Presidentielles2022#Presidentielle2022pic.twitter.com/vhzdY9odpP — Europe 1 (@Europe1) April 10, 2022

"Le 24 avril est un choix de société, et même de civilisation", affirme Marine Le Pen

Après sa qualification au second tour, Marine Le Pen a pris la parole à son QG de campagne pour rassembler ses troupes. "Le peuple français me fait l'honneur d'être qualifiée au second tour", a commencé par déclaré la candidate du RN. Dans son score, estimé autour de 24%, Marine Le Pen voit "l'espoir que se lèvent les forces de redressement du pays". "Le 24 avril est un choix de société, et même de civilisation". Après avoir affirmé qu'elle remettrait "la France en ordre en cinq ans", si elle est élue, l'ex-présidente du RN a appelé "tous les Français de toutes les sensibilités, de droite de gauche et d'ailleurs, de toutes origines à rejoindre ce grand rassemblement national et populaire".

"Tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté Emmanuel Macron ont vocation à rejoindre ce rassemblement. Je me félicite que ce débat puisse se dérouler pour que le peuple français puisse l'arbitrer par son vote" @MLP_officiel#Europe1#Presidentielles2022#Presidentielle2022pic.twitter.com/UjgGACh3Ro — Europe 1 (@Europe1) April 10, 2022

"Vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen !", martèle Jean-Luc Mélenchon

Après avoir dénoncé un "état d'urgence politique", Jean-Luc Mélenchon a scandé à quatre reprises "vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen !". "Nous avons une stratégie, le pôle populaire, nous avons un programme, nous avons devant nous d'autres élections. Réfléchissez !"

Hidalgo, Roussel et Jadot appellent à voter Emmanuel Macron

La candidate du parti socialiste Anne Hidalgo a appelé dimanche à voter "contre l'extrême droite de Marine Le Pen" lors du second de tour de l'élection présidentielle le 24 avril, après un plus bas historique du PS à 1,9%. "Pour que la France ne bascule pas dans la haine de tous contre tous, je vous appelle avec gravité à voter le 24 avril contre l'extrême droite de Marine Le Pen en vous servant du bulletin de vote Emmanuel Macron", a-t-elle déclaré depuis son QG de campagne.

Quelques minutes plus tard, le candidat PCF, Fabien Roussel, a, lui aussi, appeler à voter en faveur d'Emmanuel Macron. Une décision prise également par Yannick Jadot qui appelle à voter Macron pour "faire barrage à l'extrême droite".

