Présidentielle : Marine Le Pen appelle «tous ceux qui n'ont pas voté» Macron à la «rejoindre»

Marine Le Pen a appelé dimanche à une "grande alternance dont (la) France a besoin" après sa qualification pour le second tour de l'élection présidentielle, invitant "tous ceux qui n'ont pas voté" pour Emmanuel Macron à la "rejoindre". Arrivée deuxième au premier tour avec entre 23,5 et 24,7% des voix, la candidate du RN appelle les électeurs français "de droite, de gauche, d'ailleurs, de toutes origines à rejoindre ce grand rassemblement national et populaire".

"Je redresserai la France en cinq ans"

Celle qui se veut la "présidente de tous les Français" a présenté la campagne de second tour comme un "choix fondamental entre deux visions opposées", avec d'un côté la "division, l'injustice et le désordre" qu'incarne selon elle le président sortant, et de l'autre la "justice sociale".

"Je redresserai la France en cinq ans", a promis Mme Le Pen, qui entend "recoudre les multiples fractures dont souffre une France trop déchirée". La candidate du RN a insisté sur son "ambition démocratique", avec le référendum d'initiative citoyenne qu'elle souhaite instaurer, et son "patriotisme économique" via le soutien aux petites et moyennes entreprises "créatrices d'emploi".