Emmanuel Macron réunit les industriels de l’armement à l’Élysée pour accélérer la production

Trois ans après avoir appelé à une "économie de guerre", Emmanuel Macron réunit ce vendredi les industriels de la défense à l’Élysée. Malgré une augmentation des cadences, les limites de production persistent, freinées par des sous-traitants saturés et un manque de financements.

Emmanuel Macron convoque ce vendredi à l’Élysée les industriels de l’armement. Près de trois ans après son discours de Villepinte, où il avait enjoint le fleuron industriel de la défense française à entrer en économie de guerre.

Les cadences ont certes augmenté, mais ce n’est pas suffisant, selon le chef de l’État. Que vont dire les industriels à Emmanuel Macron ?

"L’industrie de défense est aujourd’hui saturée"

Tout d’abord, ces industriels vont dire qu’ils sont prêts et que les cadences ont en moyenne été multipliées par trois, comme avec l’avion de chasse rafale. Dassault se met en capacité à en sortir cinq par mois. Chez Safran, on peut encore doubler, voire tripler les bombes guidées. KNDS produit aujourd’hui 350 blindés par an contre à peine une centaine en 2020.

Il prévoit, à terme, d’en construire 450 par an mais "l’industrie de défense est aujourd’hui saturée. Les sous-traitants peinent à suivre la cadence, car les banques ne jouent pas toujours le jeu", rapporte un industriel.

Pour ouvrir de nouvelles lignes de production, les industriels attendent des commandes fermes, et non plus des intentions de commandes. La bascule serait de passer d’une logique de flux à une logique de stock.

Mais cela nécessite un engagement financier supplémentaire de l’État, bien au-delà des 50 milliards d’euros consacrés chaque année par la France à sa défense.