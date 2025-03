Avec la crise internationale, Emmanuel Macron tente de reprendre la main sur le gouvernement

Pour le président de la République, il est important de se réarmer et pour cela, il faut dépenser massivement. Jusqu'à 100 milliards d'euros d'investissement dans la défense chaque année, c'est l'objectif. Le chef de l'État réunissait François Bayrou et plusieurs ministres à l'Élysée ce matin, celui des armées, des affaires étrangères, mais aussi de l'économie.



L'objectif fixé est ambitieux : investir jusqu'à 100 milliards d'euros chaque année dans le secteur de la défense. Ce vendredi matin, Emmanuel Macron a réuni à l’Élysée François Bayrou ainsi que plusieurs ministres, dont ceux des Armées, des Affaires étrangères et de l’Économie.

Bien que le président définisse les objectifs à atteindre, c’est au gouvernement de trouver les moyens financiers pour y parvenir.

Selon l'entourage d’Emmanuel Macron, le rôle d'un président, en tant que chef des armées, est de fixer les besoins opérationnels et financiers, autrement dit de déterminer "le quoi" et "le combien". Le "comment" revient aux ministres, une répartition des tâches qui reflète la collaboration instaurée depuis trois mois entre Emmanuel Macron et le Premier ministre.

"Le président préside, le gouvernement gouverne"

Dans ce cadre, le président insiste sur sa vision de la séparation des pouvoirs, "le président préside, le gouvernement gouverne", affirme l’Élysée. En matière de politique étrangère, domaine réservé du président, ce dernier garde une influence importante, dictant l’agenda et orientant les grandes lignes directrices.

Toutefois, Emmanuel Macron reste ferme sur un point : il s’oppose à toute hausse d’impôts pour financer les efforts liés au réarmement. Un proche du président a néanmoins précisé que le dernier mot reviendrait au gouvernement sur cette question.