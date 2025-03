Défense européenne : Macron demande à Bayrou de trouver des financements sans augmenter les impôts

Article Suggestions

Emmanuel Macron intensifie son action sur la défense et l'Ukraine. Après avoir reçu des dirigeants étrangers et des chefs d’état-major, il réunit ce jeudi François Bayrou et plusieurs ministres pour fixer la feuille de route. Il entend définir les besoins stratégiques et budgétaires, laissant au gouvernement le soin de préciser leur mise en œuvre, tout en excluant toute hausse d’impôts.