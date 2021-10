Les militants RN inquiets de la montée de Zemmour

REPORTAGE

"Elle aurait dû céder sa place à Jordan Bardella." Devant les quatre affiches de campagne de Marine Le Pen placardées derrière la mairie d’Hénin-Beaumont, Robert est inquiet. Le dernier sondage Harris Interactive qui crédite Éric Zemmour de 17% d'intentions de vote, lui ouvrant par la même les portes du second tour au nez et à la barbe de sa championne, le préoccupe. "J'ai peur qu'elle disparaisse", souffle-t-il au micro d'Europe 1. "Elle a fait son temps, place aux jeunes."

"Franchement je suis inquiète"

Conscient qu'Éric Zemmour siphonne une partie de l'électorat frontiste, Robert est désabusé. Et il n'est pas le seul dans le fief de la candidate : Patricia et Justine partagent le même ressenti. Ce sondage "est étonnant, parce qu'ici elle a un bon score. Elle passe partout. Le Front national (sic) est leader ici et dans les sondages troisième (avec 15%) ...", glisse la première. "Franchement je suis inquiète, si Zemmour passe je ne comprendrai pas", lâche la seconde.

Et hors de question pour certains militants de voter en faveur du polémiste en cas d'un second tour Macron-Zemmour. "Zemmour c'est médiatique. Je ne le vois pas en président de la République", explique Gilles. "Il parle, il parle, il parle…mais c'est tout. Marine Le Pen a, elle, beaucoup de solutions aux problèmes des Français."

C'est pour cela que Gilles est persuadé que Marine Le Pen va rapidement remonter dans les sondages. Mais si l'ex-présidente du Rassemblement national continue de dégringoler, plusieurs sympathisants rencontrés par Europe 1 ne cachent pas qu'ils seraient prêts à se laisser tenter par un bulletin de vote au nom du polémiste. Encore faut-il qu'il se déclare officiellement candidat.