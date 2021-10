Présidentielle 2022 : un premier sondage donne Eric Zemmour au second tour

C'est une première. Ce mardi, un sondage d'opinion donne Eric Zemmour au second tour de l'élection présidentielle 2022. Le polémiste d'extrême droite n'a toujours pas annoncé s'il serait ou non candidat, mais les instituts le testent déjà et Harris Interactive, dans une enquête exclusive pour le magazine Challenges, estime qu'il arriverait deuxième du premier tour. Éric Zemmour obtiendrait en effet 17% des suffrages (18 si le candidat de la droite est Michel Barnier), derrière Emmanuel Macron (entre 24 et 27% selon le candidat de droite) mais devant Marine Le Pen (entre 15 et 16%).

Dans le détail, Emmanuel Macron arriverait donc en tête au premier tour, suivi d'Éric Zemmour qui signe la progression la plus importante de toutes les personnalités testées, puisqu'il n'était qu'à 7% des suffrages le 8 septembre (et pas testé auparavant). Vient ensuite Marine Le Pen, puis Xavier Bertrand, dans l'hypothèse où il serait le candidat de la droite (là aussi, LR n'ayant pas encore désigné son candidat officiel, il ne s'agit que de suppositions).

Jean-Luc Mélenchon recueillerait 11% des voix, contre 6% pour Anne Hidalgo (PS) et Yannick Jadot (EELV). Dans l'hypothèse où le candidat de la droite serait Valérie Pécresse ou Michel Barnier, il ou elle arriverait au même niveau ou derrière Jean-Luc Mélenchon.

Si on s'intéresse au profil des sondés qui répondent voter pour Éric Zemmour, 30% d'entre eux avaient voté Marine Le Pen au premier tour en 2017, 31% François Fillon, 6% Emmanuel Macron et 3% Jean-Luc Mélenchon. Les hommes sont sur-représentés dans l'électorat potentiel du polémiste d'extrême droite (21%), tout comme les plus de 50 ans (20%), les catégories aisées (18%) et les inactifs (18%). Par ailleurs, les sondés qui penchent pour Éric Zemmour sont 75% à se dire "sûrs" de leur choix.