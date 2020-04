ÉDITO - Annonces de Philippe : "On est au fond dans un déconfinement sous conditions"

EDITO

>> C'est un déconfinement très progressif. Édouard Philippe a détaillé un très lent retour à une vie normale dans les prochaines semaines lors de sa présentation de son plan de déconfinement, ce mardi devant l'Assemblée nationale. Un discours d'environ une heure, dans lequel la prudence dans le choix des mots était de mise, et marque une "évolution de la doctrine" gouvernementale selon notre éditorialiste politique Michaël Darmon.

"Le 11 mai ne sera pas une date de libération"

"Ce qui est frappant, c'est qu'on est au fond dans un déconfinement sous conditions. C'est-à-dire que si quelques jours avant le 11 mai la situation sanitaire n'est pas au rendez-vous, il n'y aura pas de processus de déconfinement. Idem si on observe un relâchement dans le comportement des Français, on repart en arrière. Édouard Philippe a été très prudent, et on n'a plus ce sentiment, comme à l'issue de la dernière allocution d'Emmanuel Macron, que le 11 mai sera une date de libération."