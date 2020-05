Covid-19 et distanciation : le préfet de Martinique retire une illustration jugée raciste

Le préfet de Martinique s'est excusé et a retiré samedi une illustration publiée la veille sur les réseaux sociaux pour illustrer la distanciation physique, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus, qualifiée de "honte" par Jean-Luc Mélenchon.

Un début de polémique sur les réseaux sociaux

Face à un début de polémique sur les réseaux sociaux, les services du nouveau préfet Stanislas Cazelles, ex-conseiller à l'Elysée pour l'Outre-mer nommé en février, ont retiré l'illustration. "Nous présentons nos excuses si elle a pu heurter certains d'entre vous. L'unique objectif était de montrer l'importance de la distanciation face à l'épidémie", a écrit le service communication du préfet sur son compte Twitter.

Des réactions indignées de La France insoumise

"Le préfet s'adresse aux habitants de la Martinique et l'Etat édite cette affiche ? La macronie c'est cette honte aussi", a tweeté samedi matin le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon. "Message honteux du préfet de la Martinique. En 2020, encore des images insultantes et racistes !", a aussi critiqué sur Twitter l'eurodéputée écologiste Karima Delli, tandis que le député LFI Eric Coquerel fustigeait "racisme et colonialisme". "Après les "kwassa-kwassa" de Macron, son ex-conseiller, préfet de la #Martinique fait dans le néo-colonialisme.

Des excuses ont été faites et l’affiche retirée, c’est le minimum. Mais c’est tous les corps de l’État qu’il faut assainir de ces représentations nauséabondes", a réagi la députée LFI Mathilde Panot.