Coronavirus : une commission d'enquête au Sénat au mois de juin, annonce Bruno Retailleau

INTERVIEW

Y aura-t-il une commission d'enquête sur la gestion par l'État des stocks des masques de protection, comme le demandait la sénatrice de Gironde et vice-présidente de la Commission des lois, Nathalie Delattre ? Non, répond Bruno Retailleau au micro d'Europe 1 ce matin. Le président du groupe Les Républicains au Palais du Luxembourg annonce qu'une commission d'enquête "beaucoup plus exigeante et beaucoup plus vaste" sera "crée et mise en place au mois de juin".

"Faire en sorte que demain la France soit mieux préparée"

"Nous venons de décider autour de Gérard Larcher en conférence des présidents au Sénat le principe d’une commission d'enquête qui portera sur l’ensemble de la chronologie de la crise du coronavirus à partir des premières révélations de la Chine jusqu’à la fin de cette crise", a expliqué Bruno Retailleau sur Europe 1.

Le sénateur LR affirme que le but de ce procédé n'est pas de "faire de procès à l'État". "Notre objectif est de voir ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné pour en tirer des leçons. Et pour faire en sorte que demain la France soit mieux préparée", justifie-t-il. Selon lui, cette crise a montré que "la France était dans un état d'impréparation extrêmement préoccupant".