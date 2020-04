Coronavirus : pour Damien Abad, les députés LR sont "la hotline des territoires"

INTERVIEW

Invité du Grand Rendez-vous, le député de l’Ain et président du groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale Damien Abad a défini dimanche le rôle que doivent selon lui endosser les responsables politique dans la gestion de l'épidémie de coronavirus. "Nous sommes la hotline des territoires chez les Républicains", martèle-t-il sur Europe 1. "Nous sommes là pour faire entendre les difficultés dans les Ehpad, sur l'absence de recours parfois aux cliniques privées, les interrogations sur les pénuries de masques... Sur tous les sujets que les Français se posent quotidiennement."

"La désunion nationale serait un fardeau terrible"

Face à la crise sanitaire, le député appelle à mettre de côté les polémiques. "Nous sommes une opposition non par comme Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui veulent profiter de cette crise pour se refaire une virginité politique", pointe-il. "Nous, nous sommes là pour relayer les attentes et les questions des Français."

Damien Abad rejoint ainsi le président (LR) du Sénat Gérard Larcher, qui le 28 mars dernier se disait "aux côtés du président et Premier ministre" et martelait que la priorité était d’être rassemblés pour faire face à l’urgence sanitaire. "Gérard Larcher a raison", estime le député. "Il a rappelé que la désunion nationale serait un fardeau terrible pour notre pays à l'heure actuelle (...) et je note qu'au Sénat les commissions se réunissent, qu'il y a des publications de rapports qui sont faites et qu'il y a des interrogations qui sont posées et relayées au Sénat comme à l'Assemblée nationale."

Ne pas céder aux "polémiques inutiles"

Vers un gouvernement d'union nationale pour reconstruire le pays? "La question n'est pas là, il faut des hommes et des femmes politiques engagé(e)s et combatif(ve)s face à cette question du coronavirus. Le temps est davantage à se serrer les coudes qu'à jouer des coudes. C'est indispensable qu'on puisse montrer que la classe politique n'est pas dans la polémique stérile, la politique politicienne. On ne veut pas de polémique inutile mais du débat utile parce que les Français veulent comprendre."

Le député s'insurge contre les accusations de mensonge d'Etat, portées notamment dans la récente enquête de Mediapart sur la gestion chaotique des masques. "Quand on colporte des thèses complotistes, quand on défend la thèse du mensonge d'Etat, quand matin, midi et soir on est uniquement dans la critique et jamais dans la proposition, pour moi on est dans la polémique inutile", s'agace-t-il.