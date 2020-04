Discours d'Emmanuel Macron : "Il faut que les choses soient claires", réclame Aurélien Pradié

INTERVIEW

Pour la quatrième fois depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, le président de la République Emmanuel Macron va s'adresser aux Français, notamment pour évoquer les contours du prolongement du confinement, instauré en métropole et en outre-mer depuis le 17 mars. Invité de la matinale d'Europe 1, le secrétaire général des Républicains et député du Lot Aurélien Pradié a expliqué quelles étaient ses attentes par rapport à l'allocution présidentielle, tout en affirmant qu'il ne voulait pas faire de polémiques.

"Les masques n'arrivent toujours pas"

"Vous ne trouverez pas ni ce matin, ni dans les semaines qui viennent le moindre esprit de polémique venant de moi. Je pense que dans un moment comme celui-ci, on attend du président de la République qu'il soit à la hauteur, mais on l'attend aussi des partis d'opposition et de la droite républicaine", a commencé Aurélien Pradié au micro d'Europe 1.

Et pour qu'il n'y ait pas de polémique, assure Aurélien Pradié, "il faut que les choses soient claires". "Est-ce que demain nos concitoyens devront porter oui ou non un masque de manière généralisée ?", s'interroge-t-il. "Si on le fait, avec quels masques ? Ça fait des semaines qu'on nous dit que les masques arrivent, ils n'arrivent toujours pas", avance le député du Lot.

Sur les tests, "se donner les moyens"

Autre thème essentiel selon Aurélien Pradié : les tests de dépistage. "Allons-nous demain tester de manière massive les Français et les Françaises ?", demande le secrétaire général des Républicains, arguant que d'autres pays l'ont déjà fait. "Sur ces points-là, il faut que le président de la République dise qu'à partir de telle date, il faut qu'on teste de manière généralisée les Français, et qu'on s'en donne les moyens".

"Emmanuel Macron a considéré que nous étions en guerre", dit Aurélien Pradié. "Je ne sais pas si le mot était le bon. Tout ce que je sais, c'est qu'on ne mène pas une guerre sans un plan. Il faut que sur les sujets essentiels, nous ayons un plan précis", lance le député du Lot, affirmant qu'on "n'a plus le temps de se payer le luxe des hésitations".

"Il n'y a plus de stratégie véritable de l'État"

S'il refuse toute polémique, Aurélien Pradié a parlé de "faillite de l'État", pour qualifier le fait que certains maires ont organisé la distribution de masques de protection. "Ce n'est pas seulement celle du gouvernement, l'État est en faillite depuis de nombreuses années", explique-t-il. "Il faudrait être fou pour ne pas constater aujourd'hui qu'il n'y a plus d'État dans notre pays (...) ça ne date pas seulement d'Emmanuel Macron".

"Il n'y a plus de stratégie véritable de l'État", regrette-t-il. "Ce n'est pas une accusation portée à Emmanuel Macron, assure le secrétaire général des Républicains. "On peut être dans un esprit de ne pas polémiquer et de poser les vraies questions".