INFO EUROPE 1 - Castex penche pour une non-réouverture des commerces dans l'immédiat

Pas d'assouplissement en vue. Quinze jours après la mise en place du reconfinement, qui pourrait durer jusqu'à 12 semaines selon nos informations, le Premier ministre Jean Castex doit prendre la parole lors d'une conférence de presse jeudi à 18 heures. Un premier point d'étape très attendu, puisque le chef du gouvernement avait précisé qu'en fonction de l'évolution des chiffres de l'épidémie du coronavirus, les commerces non-essentiels pourraient être rouverts. Mais malgré le "frémissement" dans les chiffres pointé par le ministre de la Santé, Olivier Véran, dimanche, Jean Castex ne devrait pas avoir de bonnes nouvelles pour les Français.

Les commerces non essentiels toujours fermés ?

Sauf coup de théâtre de dernière minute, le Premier ministre ne va donc pas annoncer une réouverture des commerces considérés comme non-essentiels. À moins de deux mois de Noël, les centaines de milliers de commerçants qui ont dû baisser le rideau depuis deux semaines devront donc maintenir porte close encore quelque temps. Si du côté de Matignon on assure avoir conscience de la situation délicate de ces commerçants, on pointe également une situation sanitaire qui n'est pas tenable et qui ne permet pas, selon l'entourage du Premier ministre, cette réouverture tant désirée.

Contrôles accrus sur le télétravail ?

Outre l'annonce de renforcement des contrôles de police pour veiller au respect du reconfinement, comme le révélait déjà ce matin Europe 1, le Premier ministre pourrait annoncer des contrôles au sein même des entreprises. L'idée étant de vérifier que les salariés travaillent bien tous de chez eux cinq jours sur cinq, quand cela est possible. Un procédé qui pourrait également voir le jour dans le service public.

Mais à moins de 48 heures de cette conférence de presse, les négociations sont encore en cours sur certains sujets. C'est notamment le cas des lycées, dont la fermeture est envisagée.