INTERVIEW - Ebony, finaliste de la Star Academy : «On peut débattre de ma musique mais pas de ma couleur de peau»

Samedi soir, Ebony a perdu la finale de la "Star Academy" face à son amie Marine, plébiscitée par le public. À seulement 20 ans, la jeune femme a survolé la compétition et a même reçu le soutien d'Aya Nakamura. Mais son parcours a été assombri par des attaques racistes d’une extrême violence sur les réseaux sociaux. Pour Europe1.fr, elle revient sur sa sortie du château et son parcours.

Elle s'est inclinée samedi soir face à Marine mais a déjà tout d'une star. À seulement 20 ans, Ebony a brillé pendant toute son aventure au château de Dammarie-les-Lys. Excellente à chaque évaluation, la jeune femme n'a jamais été nominée et n'a été soumise au vote du public qu'en demi-finale et en finale. Véritable showgirl, elle a bluffé ses professeurs, mais aussi de grandes stars de la chanson française, à l'instar d'Aya Nakamura et Tayc. Mais Ebony a malheureusement été la cible d'un déferlement de haine raciste sur les réseaux sociaux.

Comment vous sentez-vous depuis la finale ?

Je me sens bien. J'ai réussi à prendre un peu de temps pour moi, même si j'enchaîne les interviews (Rires).

Êtes-vous déçue de ne pas avoir gagné la Star Academy ?

Ça m’a fait un petit coup au moral sur le moment parce que j’espérais l’emporter. Mais aujourd’hui tout va bien. Je suis très contente pour Marine. J'ai été très touchée par ses mots après l'annonce des résultats, quand elle a dit qu'elle aurait aimé couper le trophée en deux. On était vraiment dans le partage toutes les deux et pas dans la compétition.

Comment avez-vous vécu ce dernier prime ?

C'était une soirée exceptionnelle. Marine et moi avions conscience que c'était la dernière fois qu'on allait chanter ensemble sur ce plateau. On a tout donné.

Vous avez également partagé un duo avec votre papa, Thierry Cham, sur le titre Petite Marie. C'était émouvant ?

Oui, j’étais très heureuse de vivre ce moment avec lui. Il était très ému, et moi aussi.

Votre téléphone portable vous a-t-il manqué pendant ces trois mois au château ?

Non, pas tant que ça finalement, car nous étions très occupés. On n’avait pas vraiment le temps d’y penser. Et puis, le téléphone peut être une source de stress au quotidien, donc cette coupure m’a fait du bien.

Vous avez été la cible de messages racistes et misogynes sur les réseaux sociaux. Sos Racisme a même déposé une plainte. Comment avez-vous réagi en découvrant tout ça ?

J'ai trouvé ça vraiment désolant, et j'ai été assez surprise. Je ne m'attendais pas à subir ce genre d'attaques en participant à une émission centrée sur la musique et le chant. Je le dirai toujours : on peut débattre de ma musique et de mon art mais ma couleur de peau ne devrait pas être un sujet. Je ne comprends pas pourquoi de tels propos ont été tenus à mon égard.

Comment le vivez-vous ?

Ça m’affecte, et c’est normal. Je ne peux pas y être insensible car je suis humaine. Mais je veux passer au-dessus, car ce sont des bêtises. Ceux qui tiennent ce genre de propos ne sont tout simplement pas éduqués à ce sujet. Je ne me concentre pas là-dessus. L’essentiel pour moi, c’est la musique.

Vous avez enregistré votre premier single Unforgettable au château. Quel message souhaitez-vous faire passer avec cette chanson ?

J’aimerais que chaque personne s’identifie au texte. J'ai écrit cette chanson quand j'avais 15 ans, après avoir vécu un gros chagrin d'amour. Ce morceau parle de la souffrance après la fin d’une histoire, mais aussi de la possibilité de se relever et d’avancer malgré la douleur.

Vous avez fait un sans faute au château de Dammarie-les-Lys avec zéro nomination. Avez-vous toujours été une bonne élève ?

Oui, j'ai toujours aimé l'école et j'ai toujours eu de bonnes notes. J'ai tout fait pour ne jamais être nominée à la Star Academy. Je suis fière de mon parcours et du travail que j'ai fourni pendant ces trois mois.

Qu'avez-vous appris grâce à l'émission ?

J'ai appris tellement de choses au château, bien sûr d’un point de vue artistique, car on nous enseigne une véritable technique vocale, mais j’ai aussi beaucoup grandi humainement. Je sens que je ne suis plus la même.

Vous vous êtes beaucoup rapprochée de Marine ces dernières semaines. Comment définiriez-vous votre relation ?

Nous sommes comme deux meilleures amies. Nous nous sommes beaucoup soutenues la semaine dernière, avant la finale. On partageait nos doutes et nos craintes, et on était là l’une pour l’autre. Marine était mon pilier, et je pense avoir été le sien aussi.

Êtes-vous déjà nostalgique de votre aventure ?

Pas encore ! Je ne réalise pas trop ce qui m'arrive pour l'instant (rires). Une fois que le tourbillon des interviews sera passé, je pense qu'il y aura forcément un moment où je serai chez moi, assise sur mon canapé, en train de repenser au château.

Qu'est-ce qui vous a le plus manqué quand vous étiez à la Star Academy ?

Mes proches, évidemment, surtout mon papa, car nous avons une relation très fusionnelle. Sinon, il y a plein de choses de la vie quotidienne qui m'ont manqué, comme me poser pour regarder un film ou une série, ou simplement me balader. J’ai hâte de pouvoir refaire tout ça.

Votre papa est lui aussi chanteur. Allez-vous faire appel à lui pour votre premier album ?

Mon père sera toujours là pour moi, donc je sais que je pourrai me tourner vers lui si j’ai besoin d’un conseil. Mais je vais tracer mon propre chemin, sans oublier d’où je viens et les personnes qui m’ont aidée à réaliser mes rêves.

Que répondez-vous à celles et ceux qui disent que vous êtes là uniquement parce que vous êtes issue d'une famille d'artistes ?

Je n'ai pas intégré le château grâce à mon père. J’ai vraiment tout fait par moi-même. Certes, il m’a transmis sa passion pour la musique, mais c’est moi qui me suis donné les moyens d’en arriver là.