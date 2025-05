Pascal Praud et vous - «Il y avait toujours cette élégance chez cet homme» : l'hommage de Françoise Laborde à Daniel Bilalian

L'ancien présentateur des journaux télévisés de France TV, Daniel Bilalian, est mort ce jeudi à l'âge de 78 ans. Françoise Laborde, qui l'a côtoyé dans le groupe audiovisuel public, lui rend hommage dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Visage des JT de France Télévisions, Daniel Bilalian est mort ce jeudi à l'âge de 78 ans. Invitée de l'émission Pascal Praud et vous, l'ex-journaliste du groupe audiovisuel public, Françoise Laborde, salue sa mémoire. "Daniel, c'était une silhouette, une élégance (...) Quand on arrivait à la rédaction de France Télé, c'était assez impressionnant de voir cet homme, à la fois avec un humour pince-sans-rire, chaleureux mais un peu distant, un peu désinvolte, très attaché à ses racines arméniennes (...) Il y avait toujours cette élégance chez cet homme de ne jamais s'avouer vaincu, de ne jamais partir la tête basse, et de toujours rebondir sur autre chose", souligne l'ancienne directrice du CSA sur Europe 1.