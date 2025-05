Cyril Hanouna sur le grand oral d'Emmanuel Macron sur TF1 : «Ça va être chiant à mourir»

Emmanuel Macron sera l'invité exceptionnel de TF1 ce mardi soir. Durant deux heures, il se confrontera aux questions des journalistes et téléspectateurs sur différents sujets d'actualité tels que le projet de loi sur la fin de vie ou les questions internationales. Un grand oral que Cyril Hanouna prévoit comme "chiant à mourir". Réagissez au 01.80.20.39.21.

"Ca va être chiant à mourir" assure Cyril Hanouna à propos du grand oral d'Emmanuel Macron prévu ce mardi soir sur TF1. Si le président répondra, plus de deux heures durant, aux questions des journalistes, invités et téléspectateurs, le présentateur de On marche sur la tête n'en "attend rien". Il appuie son propos en assurant que ça ne l'intéresse pas, "car il ne se passera rien".