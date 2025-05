Tibo Inshape, Salomé Saqué, Sophie Binet... Qui sont les personnalités qui interrogeront Emmanuel Macron ce mardi sur TF1 ?

Lors d’une interview exceptionnelle de deux heures sur TF1, le président de la République répondra aux questions des Français ce mardi 13 mai à partir de 20h10. Gilles Bouleau présentera cette émission spéciale, tandis que des personnalités des sociétés civiles et politiques ont été conviées pour interroger le président sur de nombreux sujets.

Ce mardi 13 mai, Emmanuel Macron sera l’invité du 20h de Gilles Bouleau, et ce pour deux heures d’une émission exceptionnelle. Aux côtés du présentateur, des personnalités comme Tibo Inshape, Salomé Saqué, Charles Biétry, Robert Ménard ou encore Cécile Duflot, interrogeront le président sur de nombreux sujets.

L’environnement et le sport, préoccupations des plus jeunes

Sport à l’école, sécurité, réformes des retraites, luttes contre les inégalités, environnement, port du voile... Les sujets ne manqueront pas pour le président Emmanuel Macron, qui pourra également répondre aux questions des téléspectateurs, envoyées sur le site et l’application TF1.

Intitulée "Emmanuel Macron – Les défis de la France", l’émission spéciale débutera ce 13 mai à 20h10 et se terminera aux alentours de 23 heures. Pour aider Gilles Bouleau, 100m² d’écran seront disposés devant le président afin que les visages des intervenants soient visibles. Mais qui seront ses interlocuteurs ?

La jeune génération se chargera d’interviewer le président sur les questions environnementales au travers de la journaliste Salomé Saqué, connue pour son engagement écologique. Agée de 30 ans et spécialiste du réchauffement climatique, de la jeunesse et des inégalités entre les sexes, elle est également l’auteur de plusieurs ouvrages, notamment Sois jeune et tais-toi.

Côté sport, nous retrouverons le Youtubeur et influenceur Tibo Inshape qui s’est fait d’abord connaître dans le monde de la musculation. Du haut de ses 33 ans, Thibaud Delapart a récemment détrôné Squeezie de sa place de youtubeur le plus suivi de France, avec plus de 26 millions d’abonnés sur la plateforme.

Se décrivant comme "patriote de droite", il interrogera le président sur la pratique du sport à l’école, lui qui se disait "prêt à accepter" un poste de ministre des sports après les législatives de 2024.

Autre personnalité du monde des sports, le journaliste Charles Biétry, atteint de la maladie de Charcot, sera également un des intervenants de cette émission spéciale. Ancien directeur des sports de Canal + puis dirigeant de BeIN Sports, il consacrera ses questions à la loi sur la fin de vie, qu’il juge "nécessaire."

Lui qui refuse de “mal mourir” s’est déjà inscrit en Suisse pour user du suicide assisté s’il en a un jour besoin, débattra avec le président de la mise en place d’un projet de loi sur l’aide à mourir. Ayant perdu l’usage de la parole avec sa maladie dégénérative, sa voix sera reproduite grâce à une intelligence artificielle.

Les retraites, les finances publiques et la sécurité également abordées

Des sujets plus politiques seront également évoqués, bien qu’ils ne soient pas centraux. Pour cela, des personnalités civiles plus proches de la politique se chargeront de débattre avec Emmanuel Macron. À commencer par Sophie Binet, première femme secrétaire générale de la CGT élue en 2023. Elle discutera de la réforme des retraites, toujours au cœur du débat politique, malgré son adoption il y a plus de deux ans.

Côté finances publiques, sujet majeur de ce gouvernement à la recherche de la moindre économie, c’est l’économiste Agnès Verdier-Molinié, à la tête de l’iFRAP, qui se chargera de cristalliser les angoisses des Français sur la question. Spécialiste de l’économie sur Europe 1, Agnès Verdier-Molinié prône une gestion plus efficiente de la part de l’Etat.

Quant à la sécurité, le maire de Béziers Robert Ménard a été choisi pour aborder ce thème tout aussi important pour les Français. Fondateur de Reporters Sans Frontières, il n’est pas affilié à un parti.